Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-08

1.- La tercera que no avanza

2.- Cuautla

3.- Zacatepec

4.- La cuarta divisional

1.- En la tercera división se cuenta con tres equipos que tienen su sede en la entidad, en el caso del Selva Cañera, me parece que es al que más se le debe exigir, porque tiene un origen que es histórico, mientras que en el punto del Atlético Cuernavaca, la exigencia es porque deben contar con recursos, como que se adquirió la franquicia y se debieron pagar los adeudos en la Federación Mexicana de Fútbol, en la categoría respectiva, de lo contrario no se estaría participando; además de que se habla de que les dan viáticos a los jugadores, y si se está en la bonanza, excelente, pues que les pongan un entrenador de los que cumplan para que el conjunto crezca lo suficiente como para pensar en estar en la liguilla, lo que es factible, dado que ahora serán tres los espacios que se tengan para el grupo seis y no dos, aunque falta el comunicado oficial, para saber a qué grupo se le quitó un espacio para darlo al sector seis, y en el caso del Jardón Yautepec, la verdad es que no se tienen recursos, a lo que se agrega que, a la distancia, se deja la impresión de que no se están haciendo las cosas del todo correcto, y es que quizá empezaron ya las influencias externas que no siempre son positivas, pero es la percepción de que algo hay

a.- El Selva Cañera se encuentra en el cuarto lugar del grupo seis con 21 unidades.

b.- En el caso del Atlético Cuernavaca, se está en el quinto lugar con los 19 guarismos.

c.- Los del Jardón Yautepec cuentan con dos puntos y le fueron arrebatados a Avispones d.- En primero Iguala con 29, Águilas de la Universidad de Guerrero con 28 y Chilpancingo está en la tercera posición con 24, después de 12 participaciones resueltas.

e.- En el cierre, se tiene para Selva Cañera dos duelos de verdad complejos, se visitará a los Avispones en Chilpancingo y se recibirá a los Tamarinderos del Iguala, en Zapata.

f.- Representa la oportunidad de alcanzar un par de triunfos que le pongan en los cuernos de la luna, pero de perderlos, las cosas se pondrán de verdad difíciles.

g.- El Cuernavaca visitará el sábado al Jardón Yautepec y cierra en casa ante Avispones.

h.- Y el Jardón Yautepec, después de recibir al Cuernavaca, en el último duelo de la segunda vuelta, antes de irse de vacaciones, se visitará al Real Victoria, en Guerrero.

i.- Se tendrán tres espacios para el grupo seis, al menos es lo que se dice extraoficialmente, y resta saber si se cumple, para ello se requiere el documento oficial.

j.- De cualquier manera, la verdad es que no se ve sencillo que lleguen a las finales los escuadrones de Morelos, como que los cuadros guerrerenses están mejor trabajados.

2.- De los Arroceros del Cuautla, Ignacio Rodríguez es garantía de eficacia, por lo que se estará en finales, lo que no sé es si podrá resolver los problemas externos.

3.- Ayer en el IMSS, Zacatepec 5-1 a Venados en la sub 9 y en la sub 13, los universitarios se vengaron por el mismo marcador.

4.- En la cuarta divisional, son tantos los escuadrones que la verdad es difícil seguirles la pista a todos, pero Rocas Oaxtepec, Baxter y Rayados Morelos están cercanos.