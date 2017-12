Local

Erick A. Juarez

2017-12-07

-Tal como lo pregona en sus eventos oficiales; esto, tras los hechos del 30 de noviembre pasado

A siete días del asesinato de cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de dos meses de edad, hechos ocurridos en la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, abogados postulantes exigieron al Gobernador, Graco Ramírez Abreu a “respetar” los derechos humanos, tal como lo pregona en sus eventos oficiales.

El abogado postulante, Gibrán Haro Álvarez, aseguró que el gobierno de Graco Ramírez Abreu se ha caracterizado “bajo” los principios del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, situación que consideró que hasta el momento no ha ido así, esto, luego de que agentes policiacos no han trabajado bajo esos lineamientos tras la masacre del pasado 30 de noviembre en la colonia Rubén Jaramillo de Temixco.

“Hay que respetar los derechos humanos, yo creo que el Gobernador se ha manifestado muy claro en donde menciona en sus eventos que su gobierno está apegado a los derechos humanos y yo creo debe de prevalecer ese llamado”, declaró.

En ese sentido, Haro Álvarez consideró necesario que el actuar de los elementos policiacos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como el respeto o no de los protocolos de seguridad, lo que provocara el asesinato de seis personas entre ellas un bebé de dos meses de edad, deberán de ser valorados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Por las imágenes que se ven y la forma en que no son vinculados a proceso, la forma en que no se decreta de legal la detención y las pruebas al parecer, los policías no respetaron los protocolos de seguridad (…) Yo creo que la FGE tiene la capacidad para investigar este caso, pero si en dado caso de que la familia podría solicitar la intervención de la PGR”, dijo.