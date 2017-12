Local

Guadalupe Flores |

2017-12-07

Esta semana iniciará la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas que resultaron con daños, luego del sismo del pasado 19 de septiembre, informó el delegado en Morelos de la Secretaría de Educación Pública, Alejandro Pacheco Gómez.

En entrevista, informó que Morelos recibirá 800 millones de pesos del Fondo Desastres Naturales (Fonden) para las obras de reconstrucción de 36 escuelas con daño total y 800 con daños menores, sin embargo, los trabajos de reparación tardarán al menos de tres a cuatro meses

A dos meses de la tragedia, solo 162 planteles educativos de mil 800 de nivel básico regresaron clases; pero comentó que en éstos no se ha podido reanudar la enseñanza debido a la falta de infraestructura o sede alterna para colocar a los alumnos.

Además reconoció que para el estado sólo llegaron 200 aulas móviles, pese a que esperaban 400, sin embargo, el funcionario federal comentó “no sólo Morelos sufrió daños por el sismo, la emergencia está también en otros estados”.

Para no afectar el ciclo escolar, Pacheco Gómez comentó que cada escuela determinará su método para recuperar el plan de estudios “aunque no es una pérdida de clases al 100 por ciento, hemos contado con apoyo de maestros que han dado asesoría o dejan trabajos o bien la guía de estudios, no es lo más adecuado, pero es el esfuerzo para no perder el ciclo escolar”.