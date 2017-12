Local

| Jorge Robles Salazar

2017-12-07

Cuautla, Mor.- El ex presidente municipal Sergio Rodrigo Valdespín Pérez, podría ser citado a comparecer en la denuncia que se le sigue al empresario Ernesto Morán Canizal por peculado por el desvío de 25 millones de pesos de las arcas municipales.

Así lo revelo esta mañana el alcalde Raúl Tadeo Nava, “es impresionante el cinismo de Sergio Valdespín Pérez, hay una confesión de parte de que desvió recursos públicos para un particular, el ex presidente debería de hacer un acto de conciencia, mientras en Cuautla hay colonias sin drenaje, dio dinero de las arcas públicas municipales a un particular para desarrollar el fraccionamiento ‘Sitio del Sol’, que le deja millones de pesos”.

Dijo que independientemente si el dinero si se regresó o no completo o en parte, el delito esta al desviar recursos públicos para financiar desarrollos particulares.

Tadeo Nava observó que Ernesto Morán Canizal, enfrenta una demanda para reintegrar el recurso que no pago a Sergio Valdespín Pérez, y seguramente “tendré que jalar a Valdespín en esta investigación porque es dinero de la gente”.

Lamentó que el ex presidente Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, no haya hecho nada para recuperar el dinero “tal vez porque Ernesto Morán Canizal, utilizó la notaria de Güemes para escriturar todas las casas del sitio del Sol”.

Manifestó que actualmente el municipio de Cuautla deja de percibir 4 millones de pesos de participaciones por el pago de deudas por préstamos con el banco como el que se dio al empresario inmobiliario.

Respecto a si fueron aprobadas las cuentas públicas de Sergio Rodrigo Valdespín Pérez, el alcalde reitero que “todos sabíamos cómo es el ‘Chueco’, refiriéndose al entonces contralor estatal, de quien se presume pues Sergio Valdespín sobornó para la aprobación de sus cuentas públicas”.

Indicó que fue tal el cinismo que inclusive fueron ante un notario público para reafirmar que el dinero del ayuntamiento se le prestó a Ernesto Morán Canizal, para un desarrollo público que no se concretó.