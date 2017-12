Observador político - PRD, mal y de malas…

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-12-07

La masacre registrada en Temixco fue sin lugar dudas una información policiaca, que traspasó no solo las fronteras del estado sino del país; sin embargo, derivado de la falta de inconsistencias, las interrogantes de los criminales y lamentables sucesos, las descabellas imágenes y las burdas declaraciones del jefe policiaco Alberto Capella y del Fiscal, Javier Pérez Durón –quien se rebeló pero fue doblegado- quienes impidieron preguntas en sus conferencias de prensa, es otro golpe contundente para el PRD tan solo por ser el partido en el poder.

LAS ELECCIONES.- En todos los partidos hoy en día hay incertidumbre de lo que se viene para el 2018, por ello, ante la incapacidad de ganar de los considerados partidos grandes, está la disyuntiva de no ir solos y para ello están explorando alternativas a fin de ir en alianzas que les den mayores posibilidades no únicamente de competir sino de ganar. Los mismos partidos no se ponen de acuerdo. Hoy en día se habla de posibles acuerdos y diálogos entre el PRI, PANAL y Verde, pero de igual manera el PAN con Movimiento Ciudadano, luego de que el sol azteca ha quedado prácticamente rezagado y olvidado por todo lo malo que representa en Morelos, sus negativos que tiene por ser gobierno y sus problemas de endeudamientos multimillonarios, los señalamientos por actos de corrupción; pero además, uno de los más severos ha sido la inseguridad y lo sucedido en Temixco, en un punto fundamental para que los supuestos integrantes del Frente Ciudadano por Morelos rechacen esa posibilidad. En tanto, el PRD busca afanosamente acuerdos con quien se pueda. Entre su agenda está el Socialdemócrata que en los últimos procesos en su calidad de partido regionalista ha mantenido triunfos importantes que ha dejado sorprendidos a propios y extraños, por eso no es coincidencia que traten de llevarlos en alianza. Mientras Morena, sigue las pláticas con el Encuentro Social e incluso con Acción Nacional, siempre luego de que su dirigente, Juan Carlos Martínez Terrazas, ha mostrado firmeza y honestidad en el tema de la alianza con el PRD y MC.

Lo cierto en este momento, es que no hay nada para nadie en Morelos.

LOS CANDIDATOS CIUDADANOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN.- Solo bastó que Enrique Alonso Plascencia, alcalde de Tlaquiltenango se haya pronunciado en contra del controvertido Mando Único para que el jefe mayor de este modelo, Graco Ramírez, haya salido a medios nacionales erogando cantidades importantes de dinero para exhibirlo y señalarlo de tener nexos con la delincuencia.

El gobernador Graco Luis, públicamente lo acusó y señaló de tener nexos con el crimen organizado; incluso dijo que el edil tiene antecedentes penales por trata de personas y consideró que su desacato a la aplicación del Mando Único se debe a “su presunta cercanía” con el crimen organizado.

“La información que tenemos de su conducta obedece a que expresamente él ha sido el conducto de un importante líder de un cártel, el de Los Rojos, que ha intentado negociar con los presidentes municipales de que se quite este modelo de policías y que ellos puedan retomar lo que tuvieron en sus manos”, reiteró el titular del poder Ejecutivo.

La realidad es que hoy en día, Graco está llegando al final del camino y en breves meses concluirá su mandato de mala manera, ya que sigue siendo considerado el peor gobernador en la historia de Morelos. En contra parte, Enrique Alonso Plascencia, al anunciar su intención de competir como candidato a diputado federal por la vía independiente, sobrepasó el requisito de apoyos de credenciales para votar con fotografía que exigió el Instituto Nacional. Por lo tanto, hasta hace unos días llevaba 13 mil 289 firmas cuando el umbral del INE era de 5 mil 715.

Quien le sigue en los apoyos, es el empresario y director de Jardines de México, Daniel Altafi Valladares, quien aprovechó estupendamente sus conciertos y actividades artísticas en ese lugar para de igual manera, sobrepasar el techo solicitado por el órgano electoral ya que hasta el momento lleva 8 mil 895 cuando requería solamente 5 mil 993 apoyos. Los que se han quedado en el camino por la falta de apoyos son: Vidal Baldomero González Olmedo con 3 mil 860 apoyos y Carlos Alberto Hernández Pimentel, quien logró escasos 190 de los más de cinco mil que se requieren.

En el senado, la situación es la misma, de los que se registraron ninguno dio la talla. Están: Fernando Arellano Castillón, con 9 mil 556 apoyos; Ángel René Ábrego Escobedo con 3; José Vicente Román Sánchez, con 320; Arturo Manuel Sotelo Ortíz con 306 y la petición del INE es de 28 mil 172 apoyos a sólo días para concluirla con ese proceso.

LOS CANDIDATOS DEL PRI.- Con la designación de Pepe Meade quien será su candidato presidencial luego de la cargada y faramalla de que salió de un proceso democrático, cuando todo mundo sabe que fue una designación, dedazo dirían los de antaño, del mismísimo Enrique Peña Nieto. Por ello, el delegado de la Sedesol, Jorge Meade Ocaranza, aprovechando el apellido y que el próximo abanderado tricolor presidencial fue su jefe, se menciona que será ahora él quien sea producto del dedazo. Sin embargo quienes han mostrado talento y capacidad interna para alcanzar los apoyos para la candidatura a la gubernatura son hasta el momento Guillermo del Valle Reyes, delegado del ISSSTE y Matías Nazario Morales, diputado federal tricolor. El delegado en breve inaugurará en un evento magno las instalaciones de lo que nunca se había tenido en Morelos, un proyecto cuatro millones de pesos que rescata no sólo los espacios dignos de los trabajadores sino de sus propios derechos humanos a contar con un lugar de primera calidad. Mientras que el legislador federal, derivado de las aprobaciones que se harán al presupuesto económico ha tenido una gran relación con el virtual candidato presidencial. De los demás aspirantes a la candidatura le siguen jugando a tirarle a lo más grande para ver que alcanzo, como sucede con el accidente de político Francisco Moreno Merino, quien pese a los cientos de millones de pesos con los que desfalcó al Congreso y sin importarle el rechazo social y desprestigio que tiene entre los priistas y la sociedad en general, todavía tiene la desfachatez de querer buscar el cargo más importante de Morelos.

