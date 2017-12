Opinión - Incremento desproporcionado en cobro de servicios municipales de Cuernavaca

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-12-07

¡¡Vaya sorpresa que nos llevamos¡¡ quienes pagamos año con año a la Tesorería del Municipio de la capital del estado el concepto de Servicios de Estructura y el de Recolección de Basura, más 25% de pago adicional (así dice en el recibo); tuvo dicho pago un aumento de casi un 300 por ciento, no así en el impuesto predial, que fue mínimo lo que se elevó. Dos argumentos sirven de protesta ante el gobierno municipal y por supuesto a quien lo encabeza: Cuauhtémoc Blanco. Primero: es desproporcionado el aumento, injusto y por tanto sin consideración a las economías de familias de escasos recursos; segundo, no se justifica incremento alguno al pago de servicios municipales cuando éstos son deficientes, limitados y además con mucha desatención y desinterés de parte de funcionarios responsables de la que debiera ser prestación eficiente de tales servicios, siendo dos los principales: el servicio del agua potable (aunque éste no sea considerado dentro del renglón que se trata pero son de los deberes del gobierno municipal hacia la población)) y la recolección de basura.

El Sistema del Agua Potable, viene a cuento y no sobra decir, continuamente tiene fallas: las bombas, las tuberías, pozos sin agua, equipos inservibles en general; por todo ello semanas o meses carecen del vital líquido colonias de Cuernavaca, agregando otro motivo: las deudas que tiene el Ayuntamiento con la CFE. Se reitera, junto los servicios de recolección de basura, con el cual se incumple y se ofrece con deficiencias, se halla el del agua potable, (el cual se paga mensual). ¿A qué otros servicios llama de “Estructura” el Municipio que los cobra sin prestarlos? ¿A la vigilancia policiaca? ¿A las calles sin basura, sin contaminación y sin hoyancos? ¿Al cuidado del medio ambiente? ¿Al cuidado y conservación de áreas verdes? ¿A parques y jardines? ¿A las colonias con servicios?, ¿Al alumbrado público?

¿Qué servicios eficientes y suficientes, de calidad, que procuren la salud la seguridad, la diversión de la gente y el buen orden urbano y la imagen de la ciudad, puede presumir su gobierno señor presidente municipal, que usted, sus asesores, funcionarios y convenencieros y oportunistas regidores se atrevieron a elevar por los cielos el pago en cuestión a contribuyentes?

Se sabe que hay falta de recursos en el ayuntamiento por los saqueos que pasados alcaldes hicieron en las arcas del municipio, pero no quieran reponer déficits presupuestarios de los bolsillos de los habitantes de Cuernavaca, sobre todo los más empobrecidos. En esta ciudad hay una clase de ricos, con residencias y quintas, entre ellos los enriquecidos políticos; no es justo que éstos paguen por los servicios en cuestión lo mismo que un obrero, un albañil, un burócrata, un desempleado, un jubilado con reducida pensión. Usted dijo, señor Blanco, que iba a gobernar distinto a los políticos y está resultando igual. No se vale.

Es de suponerse que este reclamo no le hará cambiar su decisión, presidente Blanco, sin exculpar a los regidores inútiles, de continuar cobrando tan elevado monto por lo que se conoce por Servicios Municipales o quizá haga alguna concesión a grupos pequeños, pero el grueso de la población ya no se salva del castigo económico y usted quedará como el alcalde que más ha elevado el pago de los servicios municipales, algo que por supuesto a usted y a sus bien pagados asesores, funcionarios y regidores, que se embolsarán en estos días suculentos aguinaldos y probablemente bonos de fin de año y otros estímulos al “buen desempeño” no les hace mella en sus economías, no así a quien con sacrificios reúnen la cantidad que les exige la Tesorería del Municipio para que cubran por los llamados servicios municipales con lo que usted se fue de largo.

Se oye decir, que la aspiración del alcalde de Cuernavaca es llegar a ser candidato a la gubernatura del estado, empero, logre o no dicho propósito, de antemano es de advertir que la figura de quien al inicio de su gestión al frente de ayuntamiento de Cuernavaca concentraba grandes simpatías de amplias capas de población, hoy esos niveles de arrastre y popularidad política se consideran disminuidos, teniendo mucho que ver el desgaste que genera el mismo cargo, junto a los errores y falta de oficio político, y si a todo ello se suman las figuras que lo rodean en su gestión municipal con mala fama y notorias ambiciones y demás sus asesores políticos, todo ello completa el cuadro. Por lo pronto aquí se señala falta de sensibilidad y sentido de justicia, alcalde Blanco, opinión que comparten muchos pobladores del municipio a los cuales los invade la impotencia igual que a quien escribe para revertir medidas que afectan seriamente las economías.

Chay_cano@hotmail.com