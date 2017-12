Justicia

Francisco Rendon |

2017-12-07

*Al parecer el fuego comenzó por un corto circuito

Un voraz incendio se registró la moche de este martes dentro de una casa-habitación de dos plantas, ubicada en la colonia Chula Vista de esta ciudad, informó Enrique Clemen, director de Protección Civil de Cuernavaca, quien confirmó que todo pudo haber sido ocasionado por un corto-circuito que consumió la vivienda, pese a que las pérdidas fueron cuantiosas, no hubo víctimas que lamentar.

De acuerdo a informes oficiales, los hechos se registraron en la Privada Prolongación Directores, de la colonia Ampliación Chula Vista, en donde la conflagración consumió la casa de dos pisos donde una perrita chihuahua no alcanzó a salir, según confirmó la propietaria.

El siniestro se registró a las 20:03 en una casa de loza y lámina de asbesto donde vivían siete personas: dos menores de edad y cinco adultos, donde fue necesario que pipas de la Dirección de Parques y Jardines atendieran el incidente.

Al lugar de los hechos arribaron los elementos del cuerpo de bomberos de Cuernavaca, quienes se coordinaron y durante varios minutos batallaron para lograr sofocar el fuego que amenazaba con propagarse a otras viviendas aledañas.

El director de Protección Civil pidió revisar las instalaciones de gas una vez al mes, no dejar velas encendidas, y no saturar los contactos de luz, no quemar fuegos artificiales y si salen de casa se cierren los tanques de gas.