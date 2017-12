Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-12-07

Breverías Culturales

Espectáculo dancístico co-producción Fóramen M. (México) y Van Huynh Company (Inglaterra), teatro Ocampo Jueves a sábado a las 19:00 horas, costo $150.00.

Esta obra cuestiona la relación de la cultura vietnamita con la muerte, inspirada en cantos fúnebres vietnamitas la obra explora las ideas de renacimiento. En Vietnam, la comunidad y la familia ayuda a los muertos a pasar al otro mundo con el propósito de que alcancen la inmortalidad; la obra se enfoca en esta transición y en los diferentes estados emocionales que sobrellevan los vivos, desde la negación y la resistencia hasta la total aceptación y rendición.

ALBOROTO MACHIN-E! Propuesta entre las Facultades de Artes y Humanidades y Revista La Chancla con la participación de las bandas: Azko-LA, Skamocha, Doña Fodonga, Evasión Cotidiana, Aggressor, La Noche Ligera, Santo Diablo, George Dylan, Edapz, Reizer Klan Rap, Ian Pintel, Rich DJ Set; en Unipool a partir de las 16:00 horas, cooperación $15.00, avenida Universidad, teléfono 01777 2841854.

CINE CLUB Centro Cultural El Amate proyecta “El hombre elefante”, Director David Lynch, EUA 1980, a las 16:00 horas, entrada gratuita; historia real de Joseph Merrick, basado en el libro del que fue su descubridor y protector el doctor Frederick Treves “The elephant man and other reminiscences. La obra se basa también en el libro del antropólogo Ashley Montagu: The Elephant Man: A Study in Human Dignity”; Película de un fuerte contenido dramático que es enfatizado por el blanco y negro con el que fue rodada y que refuerza el lóbrego ambiente del Londres Victoriano en el que transcurrió la vida y el horror de John Merrick.

CINE CLUB Museo morelense de Arte Popular proyecta “La misión”, Director Roland Joffé fotografía de Chris Menges (ganadora de un Oscar) y con banda sonora de Ennio Morricone, a las 17:00 horas, Entrada gratuita; La Misión narra la historia de Rodrigo Mendoza, un ex traficante de esclavos, mercenario y asesino que busca su redención convirtiéndose en jesuita; Para tal propósito deberá viajar hasta la jungla tropical ubicada encima de las cataratas de Iguazú; Allí, seguirá los pasos del padre Gabriel quien, aceptado por los guaraníes sin más armas que su fe y una flauta, crea la misión de San Carlos.

CINE CLUB Jardín Borda proyecta “Réquiem”, sala Manuel a las 17:00 horas, entrada gratuita; Harry y su madre tienen sueños muy distintos: ella está permanente a dieta esperando el día en que pueda participar en su concurso televisivo preferido; la ambición de Harry y su novia Marion es hacerse ricos vendiendo droga y utilizar las ganancias para abrir un negocio propio, pero nunca tienen el dinero suficiente para ello.

UNAM MORELOS: Concierto Navideño con el Coro del Centro de Ciencias Genómicas en el auditorio a las 18:00 horas, entrada libre; Información en la página-e: www.morelos.unam .mx.

FESTIVAL del ARROZ y la CAÑA. Mago Frank; Mago Arizandi; La voz de Esteban Soberanes; El sentimiento de Adán Quiroz; ; Jane, Bloguero; Grupo CEPSA; Teatro Narciso Mendoza a las 19:00 horas, cooperación 250.00 y 200.00, Centro de Cuautla, Morelos.

EN EL MANOJO: Rockeros en solidaridad con El manojo, después del robo sufrido: Efecto Doppler, Los Aquamanes, Daniel Valladares, Rogelio, La K-Rroña, a las 19:30 horas, donativo mínimo 50.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

TOSCANA, ARTE y café presenta rock con la banda The Klouds a partir de las 19:30 horas, cooperación voluntaria, calle Hidalgo 17 planta alta, Tejalpa municipio de Jiutepec, teléfono 4047549.

TITUS ANDRONICUS, Con la finalidad de revitalizar el género operístico a fin de acercarlo a un público joven, la compañía Ópera Portátil presentará Titus Andronicus, ópera de cámara contemporánea, en el Centro Cultural Helénico a las 20:30 horas, ubicado en avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, localidades en $200.00. Ópera de cámara compuesta por el uruguayo Guillermo Eisner, con libreto de Carla Romero, Catalina Pereda y Didanwee Ken; la dirección musical es de Rodrigo Cadet y diversas corrientes de la música contemporánea conforman la estética sonora, la cual se enriquece con elementos del minimalismo y el expresionismo. La ópera ejecutada en español, aunque cuenta con supertitulaje, está a cargo de las sopranos María Teresa Navarro (Titus), Catalina Pereda (Tamora) y Albina Goryachikh (Lavinia), los barítonos Raúl Román (Saturnino) y Vladimir Rueda (Aarón) y los tenores Mauricio Jiménez (Chirón y Demetrio), Ulises de la Cruz (Lucio) y Mario León (Bassanio y Nodriza). Dicha propuesta parte de la primera y más violenta tragedia de William Shakespeare, que reflexiona sobre la génesis de la violencia como promesa de paz, la destrucción total de la empatía es retratada en la puesta en escena en la que el eje central es el cuerpo de los intérpretes.

bonifaciopacheco@hotmail.com