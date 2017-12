Justicia

| Pancho Rendón

2017-12-06

Tras la barbarie es imposible que siga Capella en la CES

La barbarie que se vivió el jueves 30 de noviembre, en la colonia Rubén Jaramillo del inseguro y ahora violento municipio de Temixco, lo único que demuestra, es incapacidad y los llamados policías de élite (Inteligencia e investigación), dejaron una estela de muerte, dolor y sangre, en el domicilio particular ubicado en la calle Francisco I. Madero, donde no conformes con actuar con premeditación, alevosía y ventaja, se dieron el gusto de darles "el tiro de gracia", a las cinco mujeres, al adolescente y niño, mismos que fueron hallados apilados en el interior del sanitario; y todavía de forma cínica los policías-asesinos se dieron el lujo de alterar la escena del múltiple crimen y lo peor, robar todo lo de valor como viles buitres, tal y como lo confirmó, comprobó y acreditó la defensa de los detenidos, lamentable que la Policía en lugar de estar para servir a la ciudadanía se sirva de ella.

Pese a las evidencias y hechos, que demuestran la ejecución premeditada de los uniformados, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, no encuentra cómo justificar la barbarie que ellos mismos protagonizaron, tan es así que ni el mismo Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón se atrevió a hacer los "amarres" para que la carpeta de investigación diera el sustento legal y así proceder contra los supuestos criminales, porque de criminales, ya no sabemos quiénes son, si los que portan charola o quienes andan a salto de mata. Lo cierto es que el Comisionado tiene sus días contados, a menos que él mismo, ponga a los responsables de esta masacre que no tiene nombre. Hace más de una década, los jefes de los carteles manejaron por años un código de ética, ni mujeres ni niños, regla fundamental de los mandamás de las células antagónicas del crimen organizado. Hoy, pareciera, que ni código ni respeto hay, mucho menos una capacitación para actuar en este tipo de eventos. Lo cierto es que así como inició el sexenio del PRD, así está por terminar, pues quien recuerda aquella noche trágica, en la calle 10 de Abril, de la colonia Las Granjas, donde sicarios a bordo de varias patrullas y vestidos de policías, rafaguearon la Suburban donde viajaba el recién desempacado Fiscal Rodrigo Dorantes, quien por suerte libró la muerte, no así sus escoltas, quienes murieron en el lugar de los hechos y todos con el sello de la delincuencia organizada, el famoso "tiro de gracia". No podemos dejar de lado esta hipótesis, pues podría tener relación, es decir, quienes mataron a sangre fría, seguramente no fueron policías, sino sicarios de una célula criminal, rival, pues resulta que los detenidos fueron etiquetados con este grupo criminal y todo hace suponer que fue una "venganza" o escarmiento por pretender ganar la plaza de la droga a través de quien le dicen "El Crispín", ya que al primero que le echaron el guante fue al Señor de la "V", a quien por cierto para su liberación llegaron al Penal de Atlacholoaya, más de 60 personas abordo de varias camionetas, dejando mudos a custodios y policías, quienes ni mutis hicieron; por el contrario, hay hermetismo en torno a la múltiple ejecución, que nadie se quiere echar la culpa, por lo que de un momento ahora sabremos quiénes jalaron el gatillo y quienes se dieron el lujo de darles el tiro de gracia a personas en un verdadero estado de indefensión, ya que las pruebas de rodizonato sodio, demostraron que jamás los presuntos delincuentes jalaron el gatillo.

Alberto Capella Ibarra, sostiene la hipótesis del fuego cruzado o, de plano tiene un pie fuera de la CESP, ya que es insostenible la versión de una refriega y, es que jamás se dio el tan mencionado tiroteo, por el contrario, muerte, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y premeditación y ventaja, al darle muerte -sin piedad- a mujeres, niños y adolescentes… Juzgue usted mismo.