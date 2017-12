Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-06

1.- Seleccionadas en el llano

2.- Mohamed

3.- Universidad

4.- Juegos escolares

1.- Por ahí se decía con toda razón, cuando se inicia y cuando finaliza la carrera deportiva, está el llano, pero no en el intermedio, no cuando se está en el profesionalismo, y menos en la selección nacional, como son los casos de jugadoras que, estando con las Tuzas del Pachuca y con el representativo nacional, dos en la categoría libre y una en la divisional de menores de 17 años, participaron en un partido de aficionadas; además de otras que, siendo de las Águilas del América, estuvieron en el encuentro, pero no vieron actividad; pero en la banca, en cualquier momento, en otro partido, se salta a la cancha, porque la cosquillita de ir al terreno es mucha, lo que se puede evitar si se van a la tribuna y hacen oídos sordos a los cantos de sirena, porque arriesgan mucho y ganan poco. Y que a nadie se le olvide que si el mundo es un pañuelo, Morelos es un confeti, todo se sabe, siempre hay alguien que sí diga la verdad. Es una tarea que había dejado de lado, la búsqueda de irregularidades y de cosas buenas que parecen malas, que dejan comentarios negativos, como esto que perjudica a las jóvenes. Si de verdad fuera su amigo el que las llamó, no lo hubiera hecho porque las pasó a perjudicar, y no sé qué repercusiones se van a dar en sus clubes, en cuanto a sus contratos, y precisamente cuando se está en los albores de una liga que es discriminatoria porque da bajos salarios y la exigencia es mucha, pero así se inició con los varones y ahora los sueldos han llegado a la exageración, pagan muchísimo para el poco espectáculo que se da es pobre. En fin, vienen noticias en este instante, cuando son pocos los acontecimientos.

a.- Ahí están las fotos en las que se ve claramente a las tres jugadoras de las Tuzas del Pachuca jugando en un torneo de aficionadas, arriesgándose a una lesión innecesariamente.

b.- Se habla de tres elementos de las Águilas del América pero sólo estuvieron en la banca, cerca; no participaron en la actividad, pero como para qué exponerse a algún reporte.

c.- Habrá que ver qué es lo que dicen en sus clubes. Se habla que en el Pachuca son serios.

d.- Si pensaron que no me iba a enterar, pues ya ven que esas noticias llegan. Tengo fotos.

e.- Me fueron enviadas y con gusto las pongo a su disposición. Ahí están equiperas Tuzas.

f.- Lo mismo les dieron permiso en el Pachuca para que le echen rostro en el llano, aunque si así fuera a quien contacté me lo hubiera hecho ver. Creo que allá no lo saben, por ahora.

g.- Y Las jugadoras del equipo que actuaron todo el torneo, ¿cómo permitieron que las hicieran a un lado; así nomás?

h.- ¿Son tan malas las chicas que estaban en el equipo que requerían refuerzos para ganar?

i.- ¿Qué se van a meter en problemas?. Es asunto de ellas; creo que nadie les obligó a echar cascarita en el llano. Pero qué necesidad, para qué tanto problema diría Juan Gabriel Bach.

j.- Espero que esta experiencia les sirva para que no lo repitan, y todo por ¿unos pesos?. Su talento vale mucho más que eso: Karla Paola Nieto Castillo, Fátima Arellano y Mónica Ocampo Medina.

2.- Antonio Mohamed inició en Morelos como entrenador, con el auténtico Zacatepec; Antonio La Volpe igual inició su carrera como director técnico en Morelos, con Oaxtepec.

3.- Jorge Juárez Cuevas ha hecho un gran papel al frente del deporte de la Universidad, y ya inició con el trabajo para la Universiada del 2018, con profesionalismo y conocimiento.

4.- Los juegos escolares de educación básica se están proyectando para enero, a nivel zona escolar, para después librarse la etapa de sector y finalmente el estatal, siendo el nacional en junio.