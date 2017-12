Local

Yesenia Daniel |

2017-12-05

Jojutla, Mor.- Las 25 familias que han vivido en el albergue y comido en el comedor comunitario del parque de La Alameda, en el centro de Jojutla, tendrán una reunión hoy para plantearse una alternativa ante la solicitud que les hizo el Gobierno del Estado para abandonar este lugar en donde se han refugiado desde el 19 de septiembre cuando un sismo de 7.1 grados de intensidad derribó sus casas.

El día del sismo el Ayuntamiento de Jojutla contabilizó, aún en el caos que era en esos momentos la ciudad, al menos 2 mil viviendas y edificaciones derrumbadas, actualmente la cifra oficial rebasa las 2 mil 600 edificaciones en la cabecera municipal y las 19 colonias y poblados fuera del centro, pero es en el centro de Jojutla donde se registró lo peor del sismo y es aquí donde se encuentra la calle Ricardo Sánchez, en la colonia Benito Juárez, cerca al Puente de los Suspiros y la Iglesia de San Miguel Arcángel en donde está este albergue.

En las inmediaciones de la Alameda de Jojutla murieron en el evento sísmico al menos 8 personas entre hombres y mujeres, niños y adultos.

Desde hace dos meses y medio, los vecinos se organizaron y armaron un comedor comunitario y un albergue para las familias que perdieron casa, seres queridos y empleo, con apoyo en inicio del Gobierno Federal, estatal y municipal pero más que nada de la sociedad Civil que no ha dejado de donar víveres y visitarlos ofreciendo actividades de esparcimiento.

La semana pasada se suscitó una crisis por la carencia de alimentos perecederos por lo que se acordó cobrar una tarifa de 10 pesos por ración de comida preparada, situación que generó molestia en algunas personas que aún no se logran recuperar de sus pérdidas, y ayer fueron visitados por personal del Gobierno del Estado que les notificó que deben abandonar el espacio público a la brevedad porque será remodelado.

"Ayer vino una persona del Gobierno del Estado y nos dijo que teníamos que irnos de aquí porque van a remodelar la Alameda, que el miércoles por la noche vendrá el subsecretario de Gobierno. Nosotros no queremos irnos porque finalmente el Gobierno no está manteniendo este albergue y queremos que al menos siga funcionando el comedor comunitario", explicó Rafael Viveros Rojas, damnificado.

La alternativa que se les planteó fue el conseguirles una casita de lona de la Fundación judía "Cadena" e instalarla en sus terrenos, sin embargo, las personas que perdieron su vivienda argumentan que estos refugios no resisten las inclemencias del tiempo, pero la petición más importante es que el comedor comunitario se quede.

Invitaron a quienes los han criticado por no tener empleo hasta el momento, conocer que cada caso es particular pero con las mismas carencias, por ejemplo, Mayra Torres, es madre soltera y jefa de familia, de ella dependen su mamá y sus dos niñas; antes del sismo vendía alimentos en las escuelas, ahora que las escuelas siguen cerradas no ha encontrado empleo, en este albergue se encarga del comedor comunitario.

En Jojutla no sólo se perdieron viviendas, iglesias y escuelas, sino un número importante de negocios, la actividad comercial de Jojutla era el sostén de muchas familias de este municipio y otros de la zona sur. La dirección de Desarrollo Económico local calificó el impacto del sismo en el sector comercial como "severamente dañado", por ello es que cientos de familias quedaron sin un ingreso como lo tenían antes del sismo.

La remodelación de la Alameda fue anunciada por el gobernador Graco Ramírez, el fin de semana pasado en el proyecto denominado "Nuevo Jojutla", en donde se anunció una inversión de 900 millones para mejorar las vías carreteras y la imagen urbana del municipio.

Los usuarios del albergue tendrán una reunión hoy para presentar una propuesta al Gobierno del Estado y no perder más de lo que hoy ya no tienen.