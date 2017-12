Local

Gerardo Suarez |

2017-12-05

-Consideró que la situación que se vive en la capital morelense es preocupante por la grave situación de inseguridad

-Dice que busca poder dialogar de tú a tú con la sociedad, escuchar sus planteamientos y necesidades

Luego de considerar que la situación que se vive en Cuernavaca es preocupante por la grave situación de inseguridad, el desempleo, los malos servicios municipales y las calles destrozadas, el ex consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Teodoro Lavín León, anunció que buscará la candidatura a la alcaldía capitalina por el Partido del Trabajo para participar en el proceso del 2018.

Indicó que hoy en día, hay muchos sectores y ciudadanos que han mostrado interés en contender por algún partido político sin embargo, es difícil que les abran las puertas y ahora se le está dando la oportunidad, por lo que buscará aprovecharlo pese a que reconoció, existe un rechazo social hacia estos institutos políticos sobre todo, en los considerados como partidos grandes como son el PRI, PAN y PRD.

Ahora la oportunidad llega para poder dialogar de tú a tú con la sociedad, escuchar sus planteamientos y necesidades para poder comprometerse como ciudadano que es porque recordó que él no milita en ningún partido político, por lo tanto, de participar lo hará en su calidad de ciudadano y no como militante de ningún partido político.

Teodoro Lavín León dio a conocer que es una persona que no tiene ningún cargo público, siendo solamente un ciudadano que quiere ser presidente municipal de Cuernavaca, para poder hacer cambios importantes derivado de que él es “guayabo” y le duele ver a la ciudad en malas condiciones porque muchos que vienen a gobernar no son nativos de la entidad y por consecuencia no le tienen amor ni cariño a esta ciudad.

Esto, al señalar que el Partido del Trabajo (PT) le ha ofrecido su apoyo para lograrlo, por lo que aseguró va con ese instituto político y con todos los partidos que se quieran coaligar.

Ello, con el fin de que se hagan candidaturas comunes para poder trabajar y lograr cambiar la situación que se vive en la ciudad, porque asimismo se lo han planteado diversos sectores de la población que están comprometidos con Cuernavaca para sacarlo del retraso en el que se encuentran y para mejorar todos y cada uno de los servicios públicos municipales que ofrece.