Local

| Jorge Robles Salazar

2017-12-05

Jantetelco, Mor.- El Colectivo Artístico “La Bodega” del poblado de Amayuca, recibió un reconocimiento por parte del ayuntamiento que encabeza Juan Felipe Domínguez Robles, luego de lograr el Quinto lugar en el XI Concurso de Alebrijes Monumentales que se realizó en la Ciudad de México. Es la primera ocasión en que un Colectivo de Artes de Morelos obtuviera el 5º lugar en este tipo de eventos donde participaron 186 alebrijes monumentales.





En el poblado de Amayuca, el presidente municipal señaló que el arte de la cartonería en Morelos fue reconocida nacionalmente, luego de que el Colectivo Artístico “La Bodega”, con una representación monumental de un alebrije lograra el Quinto lugar nacional. “Para darse una idea de lo que se obtuvo, no nada más es la participación de 186 alebrijes monumentales sino que hay grupos o colectivos que son financiados por instituciones de gran prestigio económico”, señaló el alcalde.

Indicó que una gran mayoría de los participantes, “por no decir que todos, saben que los primeros lugares serán para quienes cuentan con financiamientos, es por eso que lograr el quinto lugar nacional en los alebrijes monumentales, no es cualquier cosa”. Sostuvo que él en forma personal y ahora con la autorización del ayuntamiento se apoyó al Colectivo Artístico “La Bodega”, para que participara, “aunque no esperábamos que lograra la hazaña de traerse el quinto lugar”.

Expresó Juan Felipe Domínguez Robles, que eso demuestra que artísticamente Jantetelco está en un lugar preponderante “hemos apoyado la cultura en estos dos años, y vamos a seguir porque se trata de fomentar este arte, el de la cartonería, además de otras actividades que desarrolla La Bodega”.

Precisó que en próximos días entregará instrumentos musicales a los integrantes del Colectivo Artístico “La Bodega”, a fin de que conformen una banda musical, “que sabemos será de las mejores por el trabajo que desarrollan todos ustedes jóvenes”.