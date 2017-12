Observador político - Los precandidatos independientes a gobernador

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-12-05

Desde hace poco más de dos años, el ex sacerdote Antonio Sandoval Tajonar ha venido realizando actos de proselitismo político, constantemente se reúne y desayuna con poco más de 500 personas y utiliza su fundación Don Bosco para sus actividades. Quizá por ello, hoy la secretaría de Gobernación mantiene en marcaje personal a esta y otras fundaciones que manejan recursos y que pueden utilizarlas para sus fines electorales como es la candidatura a la gubernatura. El ex padre Toño se le ha vinculado por su cercanía con Graco Ramírez pero de igual manera, lo vinculan con algunos grupos religiosos de la iglesia católica y Movimiento Ciudadano estaba dispuesto a lanzarlo como su abanderado a la primera magistratura del estado.

EX PADRE TOÑO SANDOVAL.- Con su registro ayer en calidad de precandidato, se consumó uno de los proyectos políticos de quien fuera ministro de culto Antonio Sandoval Tajonar y que hoy en día, con las reformas electorales está ya en condiciones -cumpliendo claro está con los requisitos para ello-, de poder competir de tú a tú con cualquiera de quienes serán los candidatos de los diferentes partidos políticos rumbo a la gubernatura de Morelos.

Lo cierto, es que durante más de dos años ha recorrido la mayoría de los municipios y las colonias, haciendo presencia de quien hasta el momento no se sabe con exactitud el motivo por el cual decidió colgar los hábitos de sacerdote de que oficiaba misa en la iglesia de San Antón, en Cuernavaca. Hay historias poco agradables y turbias que se vinculan entorno a la figura del hoy precandidato a la gubernatura por la vía independiente. Su acercamiento con Graco, con el PAN y con Movimiento Ciudadano, lo hace un personaje de cuidado para el proceso electoral que se avecina.

Asimismo, tampoco está claro si Antonio Sandoval Tajonar quien buscó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajera el caso que ya planteo un Juzgado Federal para echar abajo algunos apartados del artículo 14 Constitucional, que impiden en México que ex ministros de culto puedan participar como candidatos a puestos de elección popular hasta no cumplir entre tres y cinco años de haber dejado el sacerdocio.

MARIO ROJAS ALBA.- Fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática y el primer diputado federal en interpelar un informe del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari… A partir de ahí Mario Rojas Alba no ha logrado obtener ningún otro cargo de representación popular aunque se ha mantenido en el activismo social y político.

Congruente con su decir y hacer, Mario Rojas, es Médico Cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México; presidente fundador del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli; iniciador de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal; y ha participado activamente en la capacitación de promotores populares en medicinas tradicionales y alternativas, ha dictado numerosas conferencias dentro y fuera de México, y realizado varios trabajos de investigación en la materia. Además de contar con una larga experiencia clínica, dispone de conocimientos sobre legislación médica y sanitaria. El castellano es su lengua materna, pero también habla y escribe en francés, comprende el inglés escrito, y tiene nociones de las raíces nahuas, griegas y latinas. Y es precisamente Mario Rojas, quien también decidió registrarse como precandidato a gobernador por la vía independiente.

FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO.- Otro fundador del sol azteca en Morelos y quien recientemente anunció que apoyaría a Andrés Manuel López Obrador para que sea presidente, el todavía senador Fidel Demédicis Hidalgo, se le fueron todas las oportunidades con los partidos políticos quiénes le cerraron la puerta. Desde el PRD, MORENA y recientemente del Partido del Trabajo, por lo que ahora, al descubrir misteriosamente que hoy en día estos institutos políticos junto con otros gozan de un rechazo social, anunció que buscará participar por la precandidatura a la gubernatura pero por la vía independiente.

Por lo tanto, de entre estos tres personajes solamente uno quien esté mejor posicionado y con mayor estructura y respaldo social es quien podrá encabezar esta candidatura y enfrentar a los abanderados de los partidos considerados como grandes e incuso de las alianzas que se puedan conformar en el 2018.

Hoy, ante el rechazo social contra partidos y políticos es como está cobrando más fuerza las candidaturas independientes, a pesar de sus grandes y severas limitaciones.

HORTENCIA… ¿AL PRD O SECRETARÍA GENERAL? En los próximos días se estará presentando la renuncia de varios funcionarios del gabinete del gobernador Graco Ramírez, con la finalidad de poder competir por un cargo de representación popular para el año entrante y entre los que están en primera fila para ser abanderados del sol azteca destaca Matías Quiroz Medina, actual encargado de la política interna en el gobierno de “la nueva ambición”. Sin embargo, hasta el momento no encuentran a su suplente y por ello, de todos los nombres que se han barajado la que más resalta es la diputada local por Jojutla, Hortencia Figueroa Peralta. Sin embargo, es tanta la carencia de figuras que también la quieren para que sea la sustituta de Rodrigo Gayosso Cepeda, quien dejará la dirigencia del PRD el próximo 10 de diciembre. Los jaloneos están de a peso. Y es qué, la legisladora perredista es una de las incondicionales de Graco Ramírez pero también del líder solaztequista. Se ganó la confianza de los dos porque hizo y votó todo cuanto le ordenaron y ella, fiel escudera, siempre obedeció en todos los planteamientos que le hicieron. Hoy no decide si ser líder del PRD o secretaria general del gobierno del estado.

