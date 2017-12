Justicia

| Pancho Rendón

2017-12-05

Mueren dos ancianos en Cuernavaca

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que este lunes dos personas de la tercera edad murieron en la capital del estado por diferentes circunstancias, de acuerdo a los informes oficiales el primer deceso ocurrió a las 08:00 horas, al interior de la central camionera Estrella Blanca que se ubica en la avenida Morelos del centro de la ciudad, donde una anciana de 85 años de edad, llegó y se dirigió a la sala de espera donde se sentó en un silla, donde lamentable dejó de existir, por lo que acudieron los Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento del cadáver que fue enviado al forense en calidad de desconocido.

Y a las 11 de la mañana vecinos de la colonia Carolina de esta ciudad reportaron a los números de emergencia que un anciano de 70 años había dejado de existir al interior de su domicilio ubicado en la avenida Centenario, a donde acudieron los Servicios Periciales y confirmaron la muerte del hombre de la tercera edad, quien ya tenía tres días de haber dejado de existir.

Balean a dos empleadas de la comuna de Jojutla

Por otra parte, se dio a conocer que ayer a las 13:30 horas aproximadamente, a plena luz del día dos sujetos con pistola en mano arribaron a la explanada del palacio municipal de Jojutla, donde atacaron a balazos a dos trabajadoras de la comuna que en esos momentos realizaban pagos del Fonden a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Tras el sorpresivo ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga corriendo, en tanto que los testigos presenciales y curiosos de inmediato dieron aviso a los números de emergencia, por lo que al llamado acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de auxiliar a los dos mujeres baleadas.

Lamentablemente una de ellas murió a bordo de la ambulancia y la otra fue ingresada a urgencias del Hospital General de Jojutla, donde hasta el momento se debate entre la vida y la muerte.

Por lo que a la entrada del hospital “Dr. Ernesto Meana San Román”, se presentaron los Servicios Periciales para realizar el levantamiento de cadáver de la empleada del ayuntamiento de Jojutla, en tanto que agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la fiscalía de feminicidios de la zona sur ya realizan las indagatorias pertinentes a fin de poder establecer cuáles hayan sido los motivos del doble atentado, al tiempo que ya hay una operativo para tratar de detener a los cobardes responsables.

Una pregunta más al respecto, ¿Dónde carajos está la policía?; pues a escasos metros de donde se dio el ataque se localiza la comandancia de Seguridad Pública Municipal, con esto queda en claro que a los polizontes realmente no les interesa aplicar la prevención del delito, ya que si de antemano sabían que iba haber pagos del Fonden, porqué no tuvieron la curiosidad de implementar un dispositivo, no que ahora otra mujer muere en Morelos en manos de sujetos armados que ante la incompetencia de la Policía del Mando Único, entonces para qué tantos millones de pesos fueron los que se invirtieron en esa fracasadota de Alberto Capella Ibarra.

Finalmente, la Fiscalía confirmó que la fémina que murió por impactos de arma de fuego en el tórax fue identificada como quien en vida respondía a nombre de Yuridia Guadalupe "N" quien laboraba para el Instituto de la Mujer en esa localidad.

“Atoran” en Tepoz a uno por

amenazas y a otro por drogas

Este fin de semana, elementos la Policía Municipal detuvo a un hombre por amenazas y a otro por delitos contra la salud en el municipio de Tepoztlán.

El primer hecho fue a las 14:10 horas aproximadamente cuando solicitaron la presencia de la policía en la Unidad Habitacional Rinconada Acolapa del municipio de Tepoztlán, ya que una mujer era amenazada por un hombre. Al llegar al sitio, la policía detuvo a Miguel Ángel “N”, de 37 años.

El segundo hecho, fue a las 19:52 horas cuando los policías circulaban sobre la carretera federal Tepoztlán-Yautepec y a la altura de la colonia Santiago Tepetlapa del municipio de Tepoztlán una mujer les hizo señas para que se detuvieran y al acercarse a ella mencionó que al esperar su ruta se percató que un hombre que vestía pantalón de mezclilla de color azul y camisa color café con rayas y botas color café, ofrecía droga a quien se encontraba en el lugar.

Fue así que sobre la calle de Morelos esquina con la carretera federal ubicaron a la persona que coincidía con las características proporcionadas por la denunciante, solicitándole una revisión y le encontraron un envoltorio de plástico transparente y cuatro paquetes rectangulares que en su interior contenían un material sólido, de color café obscuro con el enervante conocido como “hachis” enervante al parecer derivado del cannabis, motivo por el cual se detuvo a Sidronio “N” de 35 años de edad.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.