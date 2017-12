Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-05

1.- De aquel Marte Morelos

2.- Zacatepec

3.- Liga Estudiantil

4.- Liga Empresarial

1.- El Marte Morelos nació en el estadio de la unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec, al comprarse la franquicia del Abasolo que ascendió; ahí estuvo hasta casi el final del siglo pasado y pasó al Centenario, en donde vinieron cosas difíciles, tan así que se descendió a segunda, pero Miguel Ángel Torres Álvarez, que llegó junto a Juan Saquiz Landiz, nunca desmayó, siguió la labor y llamó para la dirección técnica a un ex jugador de los Pumas, a Arturo Vázquez Ayala, y el equipo, de un inicio fatal, trabajó y se dieron los resultados, alcanzó para calificar a las finales, siendo ya entonces cercano a los Potros de Hierro del Atlante, y en la liguilla se facilitó a Capetillo, un futbolista de los que se ven poco, pero con el cuadro de la segunda no rendía, hasta que se habló con él y las cosas fueron distintas, se tenía a un equipero de calidad y sacrificio y en la fiesta retomó el nivel; se ascendió al igualar a dos con el Cuautitlán tras de estar abajo 2-0; en el cotejo de ida se ganó 2-1, para el 4-3, en una tarde de lluvia se regresó a la primera A; se acentuó la calidad de jugadores de la talla de Irving Rubirosa, un joven especial y que tenía al lado a Antonio Mohamed y a otro equipero al que no se le hizo justicia en aquel instante, Centurión, pero su ausencia se hizo sentir frente a Aguascalientes en la partida de vuelta, en las finales. De ese cuadro varios regresaron o llegaron al circuito superior y lo hicieron bien; Paredes era el delantero y Maturín el zaguero; era un gran equipo que hizo historia, tan fue así que varios conjuntos del llano tomaron ese nombre de batalla.

Uno de esos jóvenes se coronó en la liga de ascenso y otro puede llevar a su equipo al título en circuito superior; surgidos de aquella escuadra que llenó el estadio y que cubrió época grande. Los directivos del Atlante se lo llevaron a Acapulco y desapareció al final

a.- En un torneo el equipo jugó un preliminar del torneo que fundé; estaba en la segunda división; las cosas no salían y se veía difícil porque los recursos no llegaron, pero siguió

b.- En el siguiente evento se regresó a la liga de ascenso con todos los honores; el Marte se hacía sentir; fue el equipo de la entidad y en el llano se replicó constante ese nombre.

c.- No se tenía dinero ni un gobierno tan nefasto como el actual que regalara un estadio por espacio de 15 años a un empresario millonario; los atlantistas hicieron lo suficiente.

d.- Varios de los futbolistas que vieron actividad con ese equipo llegaron a la primera y lo hicieron bien; para ser grande en primera A debe haber cualidades para ir más lejos.

e.- En ese equipo había dos volantes que en el torneo de apertura serían técnicos de los equipos protagonistas de liga de ascenso y de la primera: los Alebrijes y el Monterrey.

f.- Irving Rubirosa ya llevó al título a los Alebrijes de Oaxaca al triunfar en penales 4-2 sobre los Bravos de Ciudad Juárez, tras el 1-0 a favor y derrota de 2-1, para igualar 2-2.

g.- El equipo se le cayó al final del torneo, tanto que corachivas ganó 2-0 allá, pero en la fiesta, Irving corrigió y el nieto de Leaño pensó que ganaría fácil y fracasó al son de 3-1

h.- En la revancha el 0-0 y luego despachó al Celaya y en la final dispuso de los Bravos y el joven entrenador, que llegó al circuito en este torneo, aprendió pronto y es campeón

i.- El otro es Antonio Mohamed que tiene a sus rayados cerca del título, frente a Tigres.

j.- Miguel Ángel Torres debe estar feliz: descendió, ascendió, casi todos los equiperos llegaron al circuito superior y ahora dos de ellos trascienden como entrenadores. Feliz.

2.- Que van a hacer un torneo de fútbol en Zacatepec y van a cobrar 350 pesos por niño; ¡Vaya manera de apoyar al deporte!. Sólo con dinero se participará. ¿Quién lo organizó?

3.- La liga estudiantil de voleibol sigue creciendo; sus organizadores trajeron equipos de Guerrero para que los de Morelos tengan fogueo. No cabe duda que los particulares son superiores a las autoridades del deporte en la entidad. ¿Dónde está Jacqueline Guerra?.

4.- La liga Empresarial de fútbol, que tiene actividad los sábados, sigue adelante; son siete escuadrones, pero se sabe de tres que están por incorporarse. El esfuerzo que hacen los directivos es digno de apoyarse. Son jóvenes, no desmayan y son talentosos.