| Ignacio Cortés Morales

2017-12-05

CIUDAD DE MÉXICO.- La nadadora morelense, Patricia Valle Benítez, va directo a las finales de los 50 metros pecho, en el mundial para personas con capacidades diferentes que se lleva a cabo en esta ciudad, y en donde se espera que obtenga medalla, como lo hizo en el anterior evento de este tipo, el cual se realizó en Glasgow, con un bronce, y puede repetir en el mismo lugar y metal, sin descartarse que se pueda mejorar.

No va a pasar por eliminatorias, la morelense va directo a la lucha por las medallas y es un hecho que estará en posibilidades de lograrlo, puesto que sus tiempos así lo dejan ver, sin embargo, se tiene que llegar la hora de la competencia, lanzarse a la alberca y ser la protagonista ante una serie de contendientes que están a la caza de las mejores, y Patricia Valle es de las que tienen un reconocimiento mundial, pero en la entidad en la que nació, las autoridades de todo tipo no le dan la importancia que merece, de lo contrario ya se le hubiera hecho una oferta para que regresara y se encargara de lo que está haciendo en Querétaro, asumirse como la titular del deporte adaptado, y ya piensa en el 2020, como el año en que se puede estar en las paralimpiadas con posibilidades de conquistar medallas con sus pupilos que ahora están haciendo sus pininos, pero con los avances constantes, lo que hace pensar que no es un sueño, sino una realidad el que lleguen a esa justa en Tokio, Japón, y suban al podio de los consagrados en el deporte.

Pruebas

En cuanto a las pruebas, anoche estuvo en la final de los 100 metros libres, dejando para hoy martes su prueba non, los 50 metros pecho; para mañana miércoles, los 50 libres, y para el jueves serán los 150 metros combinado individual, y al finalizar la contienda a Querétaro para su evento del cual es responsable, el deporte adaptado, que suma elementos y mejora la calidad.

Por dos medallas

Patricia Valle, al ser entrevistada Por la Libre en Los Deportes, aseguró que está en posibilidades de alcanzar un par de medallas en esta competencia de corte mundial, en los 50 metros nado de pecho, prueba que será hoy, y en los 50 libres que será mañana, y siempre se ha caracterizado por ser una competidora seria, que no alardea, sino que mide sus tiempos y los de sus rivales y saca conclusiones sobre sus conquistas futuras.