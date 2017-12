Cultura

2017-12-05

Breverías Culturales

Es un encuentro multidisciplinario para promover, difundir y apreciar la creación artística y la comunicación visual en un espacio de reflexión y debate en torno a la estética, los significados y el valor de las imágenes en sus diversos géneros, expresiones y aplicaciones.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y su Patronato asumen plenamente el compromiso con la divulgación de la cultura y las artes. Por ello, convocan a estudiantes, artistas, académicos, investigadores y especialistas a exponer, a través de sus propuestas creativas, las realidades de la sociedad contemporánea y participar en la VIII Edición del FINI, la cual se llevará a cabo del 26 de abril al 4 de mayo de 2018, con el eje temático “Fronteras”.

La Convocatoria completa para el Concurso Internacional de la Imagen cierra el 3 de febrero; busca las bases en la página-e: https://www.uaeh.edu.mx/fini/.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL y REPRESENTANTES: Discusión, análisis y reflexión acerca de: ¿para qué sirven las representaciones estudiantiles? ¿Cómo se han utilizado hasta el momento? ¿Cómo deberían de funcionar realmente? ¿Quiénes pueden participar en la toma de decisiones de la universidad?; auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM de 12:00 a 16:00 horas; Vanguardia Universitaria-UAEM y Comité Estudiantil de Lucha UAEM, invitan.

UNAM MORELOS: El Doctor Holger Waalkens, Universidad de Groningen, Paises Bajos, presentará la ponencia “Defect in the joint spectrum of hydrogen due to monodromy” en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas; Información en la página-e: http://www.fis.unam.mx/ColoquiosList.php.

EXPEDIENTE LEÓN, una obra teatral sobre igualdad de género, en el teatro Ocampo a las 17:00 horas, entrada gratuita, cupo limitado; Una reconocida Magistrada deberá procurar justicia a 3 casos, cuyos involucrados dejan de ser tinta y papel en el expediente para revelar historias marcadas por la violencia de género. El Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos a través de la Unidad de Género y derechos Humanos invitan

ARTE CIRCENSE taller para jóvenes de 12 a 29 años en Centro Poder Joven los lunes, jueves y viernes de 17:00 a 19:00 horas, información en el teléfono 310 34 57 o en el correo-e: contacto.juventud@gmail.com.

TRANSFERENCIA y ESTAMPACIÓN taller a realizarse en Estudio Enhebra 14 y 15 de diciembre, Morelia 76 colonia Roma Norte, Ciudad de México; mayores informes e inscripciones en el correo-e: enhebra.colectivo@gmail.com; cupo limitado, para ex alumnos se les proporciona el 10% de descuento sobre el próximo taller de interés; Roma Norte Ciudad de México.

La CASA del TEATRO, aspira a ser un espacio entregado a la formación de los creadores del arte teatral, que es el arte de la reunión en torno al enigma de lo humano en el mundo; en 2018 quiere convocar a una aventura emotiva y pensante que se abre a la grandeza de teatro a través de una experiencia que les permita reconocer que pueden formar parte de ella; por ello La Casa del Teatro Convoca a las inscripciones para la Licenciatura en Actuación Ciclo 2018; Examen de Conocimientos Generales, Valoración Psicométrica y Valoración física a partir del 15 de noviembre de 2017; Recepción de documentos. A partir del 3 de noviembre al 14 de diciembre de 2017 en nuestras oficinas; podrán enviar su documentación completa escaneada al correo: nuevoingresocasadelteatro@gmail.com

Entrevista. A partir del 11 de Enero de 2018; Curso Propedéutico. Del 5 al 28 Febrero 2018

Vallarta 31-A, Plaza de la Conchita, colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, teléfonos (0155) 56 59 42 38, 56 59 43 48, faximil 56594090; Informes en el correo-e: nuevoingresocasadelteatro@gmail.com convocatoria completa en la página-e: http://casa delteatro.com.mx/?page_id=64.

SERPENTINAS. El día lunes 4 de diciembre terminó la gestión de Israel Reyes como presidente de la FEUM, a partir de ahora, y hasta que sea elegido nuevo presidente, la representación queda en manos de la sesión permanente de CGR, el estudiantado exige: ¡Que se vaya! pero que entregue cuentas.

bonifaciopacheco@hotmail.com