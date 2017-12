Cultura

Alejandro Cruz Solano

2017-12-05

El problema de la violencia hacia la mujer es esconder, disfrazar o pasar por alto la raíz de donde se origina, es decir, en aquello en lo que se ha arraigado o normalizado como elemento cultural. En este sentido, cada cultura concibe lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces esto significa que ambos conceptos atraviesan por una palabra que muy seguido escuchamos, la palabra género. ¿Qué es el género? Podríamos empezar a decir, que género es el conjunto de características y atribuciones que cada sociedad y cultura le asignan a los seres humanos en función de su sexo. Eso significa que el género se constituye en un conjunto de saberes sociales, tales como creencias, discursos, instituciones y prácticas sobre las diferencias entre los sexos.Hay tres tipos de violencia según Johan Galtung (2003), la violencia directa, la estructural y la cultural. Vamos a entender la violencia tal como la conceptualiza este autor, como una afrenta a las necesidades humanas básicas y más globalmente contra la vida. ¿Cuáles son esas necesidades? La primera las necesidades de supervivencia, necesidad de bienestar, necesidad de representación y finalmente necesidad de libertad. ¿Qué mujer no tiene necesidad de bienestar? La violencia se ejerce contra ese bienestar a través del desprecio, maltrato, descalificación, acoso, negación de sus derechos y disminución de sus opciones vitales. Veamos algunos ejemplos, de este tipo de violencia, una mujer que no pone limite durante mucho tiempo a ser objeto de maltrato por parte de su marido. A pesar del infierno en que vive, la mujer calla, no denuncia, no hace nada por pedir ayuda, por irse, se queda silenciosamente junto a quien la maltrata y dice hacerlo por amor. ¿Es por amor al otro o por el amor del otro? Dicen que lo hacen por él, porque las necesita, pero no es cierto: ellas necesitan esa relación para no ir a la deriva, aunque les cueste la vida. Necesitan ser únicas para el otro. “Nadie me va a querer nunca así” escuchamos a veces. Otras pueden reconocer una satisfacción íntima en que ellos –sus parejas- no puedan vivir sin ellas. Eso las hace sentir especiales de manera absoluta. No hay riesgo de que las dejen. Precisamente el riesgo es que no las dejen, que el otro no se pueda separar y ellas tampoco.Sin embargo, esta parte no puede ser ajena a la explotación, qué es violencia estructural, que se ejerce como acto de dominación y que deriva en otro tipo de situaciones todavía más complejas como los salarios desiguales, pobreza, poder, dominio sobre la mujer, haciendo las condiciones en las relaciones, desiguales. El machismo es una cultura de la represión que ha logrado enajenar el amor entre los hombres, bajo la hegemonía del macho, pero en alianza con la hembra. El drama masculino inicia el día cuando el adolescente satisface en las relaciones con su madre toda esa carga amorosa que se hace compleja entre el amor y el deseo (el llamado complejo de Edipo). A partir de la pubertad cuando sus deseos no pueden colmarse más que en forma genital, el tabú del incesto lo expulsa fuera del lugar y lo condena a desdoblar en dos mujeres, la virgen y la puta, sus posibilidades de satisfacer el placer y el amor respectivamente, cosas que antes encontraba en una sola persona. Empieza así a pagar su condena en la represión, refugiándose en la pornografía, en la masturbación, en la agresividad y en la soledad, hasta que el sistema lo vuelve a ilusionar, con el matrimonio, ofreciéndole a la esposa para recuperar la unidad perdida. En este sentido pues, el machismo, ataviado de poses de superioridad rinde culto a tres personajes: la virgen, la puta y el príncipe azul; La primera cultivada en la madre y en la novia, la segunda, donde cultiva el amor y le niega el placer; en la segunda, la animaliza en el place negándole el amor, condenándose en el más insípido amor y en el más vacío de los placeres; finalmente, el tercero, encarna para la hembra la solución de todos los problemas económicos y sociales que le aqueja, es el tipo ideal, del amor romántico que termina esfumándose cuando este desaparece.Finalmente una expresión más de la violencia, es la violencia cultural manifestada en el plano simbólico, lingüístico o ideológico. Un aspecto clave de la violencia simbólica tiene que ver con la identidad, ésta tiene que ver con la necesidad muy potente de pertenencia, por ejemplo, hoy es una amenaza para los varones que las mujeres ganen mejor que ellos o que tengan mejores empleos. Sin embargo, otro factor importante en las relaciones son los estereotipos que refuerzan conductas potencialmente destructivas y que se convierten en valores entronizados que configuran nuestras formas de pensar y sentir; por ejemplo, una de esas conductas es que desde niños nos dicen “los niños no lloran” o no “tienen miedo” son bien machos. Pareciera que el núcleo fuerte del varón en el que se demuestra su fuerza es la dureza, el éxito, el ocultamiento de los sentimientos y la competitividad extrema, el ejercicio de la dominación, estos forman parte de nuestra identidad como varones. En el caso de las mujeres, la violencia simbólica se ejerce negando sus aportaciones, hay una invisibilidad como personas colectivas y una negación a la libertad.