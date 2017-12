Local

Erick A. Juarez |

2017-12-04

Un grupo de habitantes del municipio de Temixco exigió la salida del gobernador Graco Ramírez Abreu, así como la del titular de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra, así como del esquema del Mando Único de Morelos, tras el asesinato perpetrado por policías estatales en agravio de cuatro mujeres, un adolescente y una bebé, quienes presentaban el tiro de gracia, hechos ocurridos la madrugada del pasado 30 de noviembre.

En conferencia de prensa, habitantes de ese municipio compararon el gobierno de Graco Ramírez como la película “La Dictadura Perfecta”, misma que fue presentada en el 2014, en donde el gobierno inventa delincuentes para continuar en el poder.





El líder de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Temixco, Juan David Aparicio Sotelo, exigió la salida de los funcionarios estatales, al argumentar que Capella Ibarra narró mal los hechos durante la rueda de prensa que ofreció la tarde del pasado 30 de noviembre, debido a que hablaba sobre el asentamiento del Cártel del Sur en el municipio de Temixco, cuando la colonia Lázaro Cárdenas pertenece al municipio de Cuernavaca.

Además de que aseguró que el pueblo de la Lázaro Cárdenas no estará arrodillado a las órdenes del titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, luego de que en días pasados, los agentes de la GOES asesinaran a cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de dos meses, por lo que defenderán a las personas que fueron acusadas por presuntos vínculos delincuenciales.

“No permitiremos que nos invente un jefe de capos de la droga aquí, si llevamos conviviendo nosotros como ciudadanos toda una vida; queremos alzar la voz (…) Por ello, le exigimos al Sr. Capella que antes de realizar una rueda de prensa que se informe, ya que confundió los municipios, así como también pedimos que se vaya el gobernador, el titular de la CES, Alberto Capella junto con su Mando Único, nada más nos vienen a inventar delincuentes”, reveló.

Por su parte, el presidente del Comisariado Ejidal, Gerardo Miranda, defendió a la familia de Crispín “N”, quien en su momento el jefe policiaco en Morelos, Alberto Capella, lo identificó como el jefe de la plaza del cártel de la droga, “Jalisco Nueva Generación”, por tal hecho, el líder ejidal aseguró que Crispín y su hijo han sido personas de trabajo, quienes por herencia cuentan con una serie de parcelas.

“Aquí en la colonia son muy queridos, porque tienen una conducta honesta, que quede claro, si no, que los investiguen, y no es posible que las autoridades vengan a querer hacer delincuentes que no existen, se los digo yo como abogado en derecho, egresado de la UAEM, ¡basta ya de tantas injusticias!”, enfatizó.

Durante la intervención de José Manuel “N”, quien fuera acusado de intentar asentar el cártel de la droga del “Sur”, proveniente del estado de Guerrero, quien es hijo de Crispín, aseguró que derivado a la herencia de parcelas de su padre Crispín cuentan con recursos económicos, además de que se dedican a la compra y venta de terrenos.

“Nosotros no hacemos nada de eso; siempre estamos trabajando, aquí mi papá los ha apoyado, si no tienen dónde vivir, mi papá les regala un pedazo de terreno, sin preguntar, si los ve mal económicamente, él se los regala de corazón (…) Yo sí tengo miedo de que si algo me pasa, hago responsable a Capella”, aseveró.

No obstante, un grupo de pobladores molesto exigió a las autoridades de la CES y al gobernador ofrezcan una “disculpa pública”, al asesinar con el tiro de gracia a las cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de dos meses de edad, ya que a la familia la agraviaron económicamente, social y políticamente, por lo que exigieron al jefe policiaco termine la persecución en contra de Crispín.

“Hubo dos hechos que el Gobierno no dijo, el primer hecho, que José Manuel, hijo de Crispín, fue levantado de su casa por dos camionetas blancas como si fueran sicarios, pero antes de levantarlo a él, ya habían levantado a un ciudadano en la colonia León Gaspar y les adjudicaron una camioneta, él también ya salió libre junto con José Manuel, por lo mismo de las evidencias que presentaron en la audiencia del sábado; cómo es que pasan las camionetas de la policía a las 3 de la mañana, entran con las personas y la Mazda, por ello se decretó la libertad y esos hechos fueron en la Lázaro Cárdenas (…).

Sin embargo, continuó, donde fue el enfrentamiento, que su servidor vive cerca de ahí, en la Rubén Jaramillo, ahí se enfrenta la policía, yo escuché que de las 2:40 a las 03:20 am, más o menos, se escuchaba que salían los de adentro. Si Graco y Capella tienen esta forma de actuar contra los delincuentes, que ellos se hagan responsables de sus muertos, nosotros desconocemos si esa familia eran o no delincuentes”, dijo.

Por ello, exigieron a las autoridades estatales que los elementos policiacos que asesinaron a la familia con tiro de gracia sean procesados, así como los mandos altos que comandaban el operativo.

“Los hechos de los dos casos se suscitaron casi a la misma hora, a las 2:30 vienen por José Manuel y a las 02:40 am, fueron las detonaciones, pero aquí entre vecinos nos conocemos todos, no hay ningún parentesco entre la familia ejecutada con nosotros, allá también llegan dos camionetas blancas parecidas a las que detuvieron a José Manuel, al momento en que ya no se escuchaban las detonaciones, los vecinos refirieron que vieron pasar las camionetas blancas junto con la Mazda y la Toyota, en la que José Manuel estaba detenido”, dijo.

“En el Gobierno de Carrillo Olea pasaba la misma situación que pasa ahora con el gobierno de Graco Ramírez, se llevaron a mi papá igualito que a José Manuel “N”, por eso me pongo la camiseta, que si quieren agarrar delincuentes, que los agarren en las calles, porqué los sacan de sus casas, porqué matan a los niños, a las esposas, qué culpa tenemos todos de las pinches pendejadas que hace el Gobierno y la policía, que valiéndose de armas largas y un grupo de elementos agreden a la gente (…) Queremos que la Policía ya no entre aquí porque estamos más inseguros, con trabajos ganamos nuestras cosas para que vengan a quitármelas”, dijeron un grupo de ciudadanos.

Cabe destacar que la tarde de este sábado, José Manuel “N”, fue puesto en libertad debido a que su defensa particular presentó la prueba de un videoclip que mostraba las inconsistencias de los agentes policiacos, quien fue identificado por el jefe policiaco como el líder de la plaza del cártel de la droga Jalisco Nueva Generación.