Erick A. Juarez

2017-12-04

*Mientras tanto, la juez Nancy Aguilar calificó de legal la detención de cinco personas por ese caso

A cuatro días de que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), ejecutaran a cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de dos meses de edad en la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco, hasta el momento no han sido puestos a disposición los siete agentes policiacos que participaron en el multihomicidio, -hechos ocurridos el pasado 30 de noviembre-.

Fue durante la tarde noche de este sábado, en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia, Control y Juicios orales, cuando se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de cinco personas, a quienes se les decreto de legal su detención.

Sin embargo, fue la juez de la causa, Nancy Aguilar Tovar, quien aseguró que su captura fue legal, bajo el argumento de que los agentes policiacos que participaron en el operativo fallido no necesitaban una orden de cateo para ingresar al domicilio, debido a que en su momento se acreditó su captura en flagrancia por la posesión de tres armas de fuego.

Detención legal

Durante la audiencia se calificó como legal la detención de: José Alberto "N", Gilberto "N", Brenda Elena "N" y José Antonio "N" por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de siete policías estatales adscritos al GOES de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), elementos que aún no han sido puestos a disposición de un agente del ministerio por el asesinato de Faustina Chapa Ávila, Leticia Valdés Rodríguez, Camelia Rodríguez Vázquez, Diego, de 14 años de edad así como una bebé de dos meses de edad.

Por ello, se radicó una denuncia que quedó en el número de carpeta de investigación JC/1201/2017 y se dio a conocer que la madrugada del 30 de noviembre un hombre interceptó la unidad 00120 de GOES, en la calle Insurgentes esquina Emiliano Zapata, quien aseguró que en la calle Francisco I. Madero se ubicaba un domicilio fachada color verde con un portón negro y acabados cafés en la que se visualizaba "gente armada encapuchada" que había descendido de unas camionetas lujosas.

Al llegar al sitio, los policías estatales visualizaron afuera de la morada cuatro hombres que iban bajando de una camioneta blanca, una camioneta Silverado color vino, una Hummer gris y una cuatrimoto, en esta última supuestamente viajaba el menor de edad, quien también había sido asegurado y posteriormente fuera liberado por parte del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), por falta de pruebas.

Al percatarse la presencia policiaca, Gilberto "N" y el adolescente son los primeros en ingresar al domicilio seguidos de José Antonio "N" y José Alberto "N", sin embargo, este último logró ser alcanzado por el oficial que encabezaba el operativo identificado como Pedro, quien quedó al interior del domicilio y quien de acuerdo a la relatoría de hechos del agente del ministerio público "usó los comandos verbales" pidiendo a los cuatro hombres que se detuvieran, sin embargo estos subieron unas escaleras desde donde empezaron a disparar, lográndose cubrirse atrás de una camioneta Audi gris estacionada en el patio del inmueble.

Por ello, al escuchar las detonaciones los oficiales Fernando, José Abdiel, Arturo y Alberto descendieron de la camioneta tipo Van e ingresan al domicilio para apoyar a su compañero, quedándose en la unidad policiaca Rosario y Eugenio.

Por ello, los agentes especiales capturaron en la puesta a disposición que los disparos provenían de un ventanal de la casa, situación que los policías repelieron la agresión en el mismo nivel de fuerza subiendo por las escaleras del inmueble con un escudo protección.

La versión oficial

En el desarrollo de la audiencia, el agente de la FGE, dio a conocer que los policías manifestaron "Por comandos verbales los policías solicitaron cesar el fuego, debido a que los sujetos armados respondieron que primero muertos hijos de la verga (…) Ya viene nuestro apoyo y a ver de a cómo nos toca”, así lo manifestó el agente del MP, quien se expresara en su momento así de los presuntos delincuentes.

Sin embargo, al poder subir las escaleras, los policías estatales encuentran con un muro que usaron para protegerse de los disparos que no tenían visibilidad porque dentro del domicilio no había visibilidad, por lo que apuntaban al aire y a orillas de la casa, pasaron un pasillo y encontraron un ventanal abierto, los oficiales pidieron que se dejaran de hacer detonaciones.

Situación, que el policía, Fernando “N” recibió un balazo en el escudo, mientras que el oficial Pedro “N” que entra a una especie de cocina siente un golpe en el pecho que lo tira al piso y se arrastra hacia atrás de un refrigerador.

En la audiencia oral señaló que las cinco personas fueron capturadas alrededor de las 6:00 de la mañana del pasado 30 de noviembre y fueron puestos a disposición ante un agente del Ministerio Público de la FGE, alrededor de las 18:30 horas, quienes fueron acusados por el delito de “atentar contra la vida de los policías de la GOES”.

Por su parte, la defensa particular de los cuatro adultos procesados, Juan Manuel Cuéllar Miranda aseguró que los agentes policiacos y sus armas de fuego no han sido puestos a disposición, según los protocolos, debido a que también manifestó que dentro de la indagación y las pruebas de radizonato de sodio, a los cuatro imputados no se les encontró alguna prueba de que hayan disparado alguna arma de fuego.

La otra versión

“Los policías establecen que ven destellos y que repelen con la fuerza necesaria, y la fuerza necesaria no es matar a quemarropa a mujeres y niños en un baño (…) Eso es lo que en realidad es la parte medular del juicio, el estado procesal la juez encuentra pruebas suficientes para decretar de legal la detención para irrumpir la casa, y es que hasta el momento las armas que no han sido puestas a disposición no se han presentado, así como tampoco se ha acreditado que mis clientes hayan disparado, no creo que ellos hayan participado así como dicen los policías, cuando ellos, hablaron al 911 para que fueran rescatados por los propios policías”, dijo.