Serpientes y escaleras - Violencia ¿Qué sigue?

Eolo Pacheco |

2017-12-04

Lo ocurrido en Temixco no tiene precedente en Morelos. Estamos frente a una nueva época de violencia, algo que no habíamos visto y que difícilmente quedará como un asunto delictivo más. Si fue un daño colateral producto del fuego cruzado, mal; si fue una ejecución extrajudicial, peor.

A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de diversos incidentes violentos, en muchos casos inhumanos, cometidos por grupos delictivos y policías. La incidencia delictiva en nuestra entidad no ha disminuido a pesar de la enorme inversión hecha en tecnología, equipo y armamento. El problema es enorme, se presenta de manera cotidiana en casas, calles y negocios y también se observa en delitos de alto impacto como los que recién vimos en Temixco. Además de complejo en lo social y lo político, el cierre de sexenio de Graco Ramírez será sangriento.

Lo ocurrido la semana pasada en una vivienda de Temixco es terrible, expone la barbarie que vivimos y la falta de humanidad de quienes cometen este tipo de atrocidades. La versión oficial sostiene que se trató de un enfrentamiento con delincuentes y justifica la muerte de seis personas como el resultado de un fuego cruzado, un daño colateral. La familia, por su parte, afirma que fue una ejecución extrajudicial de parte de la policía del estado; “Sólo ellos dispararon; antes los torturaron y les dieron el tiro de gracia” dicen.

Lo que sucedió esa madrugada no es claro para nadie porque las versiones son diametralmente opuestas y las autoridades no han podido dar una explicación convincente. El comisionado de seguridad Alberto Capella defiende a sus elementos, asegura que se agotó el diálogo y que se buscó de todas las maneras posibles evitar el uso de la fuerza. Fueron dos horas de enfrentamientos, de disparos que dejaron como saldo la muerte de seis personas: cuatro mujeres, una bebé y un niño de 13 años.

La familia y su abogado rechazan esa hipótesis, afirman y hacen preguntas No hubo fuego cruzado ¿Por qué sólo hubo civiles muertos? Los adultos se entregaron y aún así ejecutaron a las mujeres y los niños ¿Por qué los cuerpos tienen signos de tortura y tiro de gracia? Los únicos que disparaban eran los policías ¿Por qué si dicen que fueron dos horas de enfrentamiento sólo hay disparos dentro de la casa?

Sea como sea lo ocurrido en Temixco es una tragedia. No hay manera de entender lo que pasó, ni mucho menos de justificar la muerte de una bebé y un niño. Puede ser, suponiendo que la versión del gobierno estatal sea cierta, que algunos integrantes de esa familia actúan al margen de la ley y tienen cuentas pendientes con la autoridad, aún así la muerte no es el camino considerado por nuestras leyes. Peor: ni el bebé ni el niño tenían culpa de lo que los adultos de esa familia han hecho.

La información sobre el acontecimiento fue hábilmente contenida por el gobierno estatal; el tema se perdió momentáneamente y se dejó pasar como si nada grave hubiese sucedido. La historia, empero, sigue: las personas detenidas por la policía ya fueron liberadas porque las autoridades no les pudieron (otra vez) acreditar nada y los supuestos capos (así los cataloga Capella) siguen en la calle, ahora dolidos por la muerte de sus familiares.

La postura oficial es endeble: el comisionado no pudo aclarar lo que pasó, su versión fue contradictoria y cantinflesca en diferentes momentos y su falta de seguridad quedó de manifiesto al no permitir preguntas de los reporteros; al final todos quedaron con más dudas que certeza y prevaleció una pregunta concreta ¿Qué paso dentro de la casa?. Más aún: aunque el procedimiento jurídico y los protocolos policiales establecen que mientras se lleva a cabo la investigación los elementos participantes deben ser separados del cargo, eso no ha pasado.

No se necesita ser experto en el tema para entender que los hechos de Temixco traerán consecuencias. Alberto Capella afirma que esa familia está vinculada a al Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien responsabiliza del incremento de la violencia en la entidad; suponiendo que así sea, es muy probable que la masacre va a detonar una respuesta violenta contra la policía y contra el propio titular del Mando Único en Morelos.

Es evidente es que la inseguridad ya rebasó al estado, que los grupos delictivos azotan a la población y la estrategia del Mando Único no ha obtenido los resultados que prometieron. Lo que paso en Temixco es terrible, pero lamentablemente no es lo único que demuestra que la estrategia no está funcionando, que la actuación del MU suele ser incorrecta y que la inteligencia no es parte del C5.

El gobierno estatal carece de argumentos para defender lo ocurrido y eso se comprueba al ver que las autoridades judiciales dieron un revés a la CES al dejar libres a los acusados. Las pruebas que dijo tener el gobierno estatal el jueves, se desvanecieron unas horas más tarde en el Poder Judicial.

Algo tiene que hacer el gobernador ante una situación que se le está saliendo de control y puede provocar un gran baño de sangre en la entidad. Por mucho menos de lo que estamos viendo hoy, hace unos años cayó en Morelos un gobernador del PRI.

Si no hay una acción del gobierno que vaya más allá de la contención informativa, lo que veremos en las semanas siguientes será un recrudecimiento de la violencia, un aumento de la inseguridad y una crisis delictiva que se mezclará con el proceso electoral.

Si algo faltaba para que el panorama de fin de sexenio en Morelos se complicara era precisamente lo que estamos viendo. El cierre de ciclo de Graco Ramírez será mucho más complicado que el de cualquier otro gobernador que le haya antecedido.

posdata

Como se ven las cosas hoy (y eso puede cambiar en los próximos días), las alianzas probables para gobernador en Morelos serían las siguientes: PRI-NA-Verde, Morena-PT, PRD-MC-PSD y PES y PAN solos.

En esa lógica los candidatos que podrían postular los partidos serían: Jorge Meade o Jorge Morales Barud por la alianza en torno al PRI, Rabín Salazar en Morena, Rodrigo Gayosso o Antonio Sandoval en el PRD, Cuauhtémoc Blanco en el PES y Javier Bolaños en el PAN.

Insisto: las cosas pueden aún cambiar porque faltan acomodos por hacerse y pláticas que aún no se han llevado a cabo. Hoy con los elementos a la mano, así podría quedar integrada la boleta electoral del 2018.

Si así fueran las cosas el escenario estaría caracterizado por la pulverización del voto: con cinco aspirantes a gobernador la oferta a la ciudadanía sería muy alta y la posibilidad de que alguien acapare simpatías se reduce sustancialmente.

En un escenario de tres candidatos el duelo es más intenso entre punteros, pero con cinco aspirantes, ninguno de ellos con una ventaja marcada sobre los demás; lo que puede ocurrir es que el voto se pulverice y así demos paso a un elemento más de las campañas: la estructura.

Ni Meade, ni Morales, ni Rabín, ni Gayosso, ni Cuauhtémoc ni Bolaños tienen el carisma necesario para hacer que las elecciones se definan por anticipado; habrá que voltear a ver entonces quién tiene más estructura y capacidad de arrastrar votos.

El futbolista tiene más popularidad, pero el ejercicio de poder le ha desgastado y la falta de resultados en su gobierno no favorece en nada su discurso político; además de ello no tiene estructura. El PRI es el que estructuralmente tiene más presencia en la entidad, pero hoy carece de liderazgo, dirigencia y estrategia; y ninguno de sus precandidatos es bueno. Gayosso es quien cuenta con más recursos y el que más estructura ha construido, pero lleva a cuestas el desgaste del estado. Rabín está esperanzado en la ola nacional y Javier considera que el rechazo al establishment le ayudará a ganar en las urnas; ninguno posee un elemento tangible que haga la diferencia en las urnas.

El escenario electoral es cambiante y todavía faltan muchas cosas que ver en los próximos días. A diferencia de otros, el fin de año del 2017 no será tranquilo, ni será de relajación ni de asueto, porque será en esas fechas cuando los partidos comiencen a definir sus posiciones, sus estrategias y por supuesto sus candidatos.

Conclusión: aunque faltan aún muchas cosas por definirse, si en Morelos van 5 candidatos a campaña el voto se va a pulverizar y el ganador de la contienda puede ser quien tenga la mejor estructura.

Again: nada está definido rumbo al 2018.

nota

Mi vasta experiencia en películas de acción me hace reaccionar incrédulo frente a la versión oficial sobre lo ocurrido en Temixco, cuando 6 personas murieron en un “fuego cruzado” entre elementos del Mando Único y la (sic) delincuencia organizada.

Un enfrentamiento implica disparos desde dos puntos y se entiende que de un lado estaba la policía y del otro los delincuentes; el enfrentamiento, dijo el comisionado Capella, duró más de dos horas y las personas murieron en el fuego cruzado.

1- ¿En dónde estaban apostados ambos? ¿Dentro y fuera de la casa, es decir, en la calle y en el domicilio o todos estaban combatiendo dentro?

2- Si fue lo primero ¿Por qué no se ven marcas de disparos en el exterior de la vivienda? ¿Cuántas balas se dispararon en un enfrentamiento que duró más de dos horas: mil, dos mil, cuatro mil? ¿En dónde quedaron legalmente marcados los casquillos y los impactos de los disparos?

3- Si la policía había implementado un cerco de seguridad en torno a la vivienda, los agresores debieron ser detenidos en el lugar. ¿Las personas que presentaron fueron capturados en esa vivienda? ¿Se puede acreditar que son ellos quienes iniciaron los disparos? ¿Se les hicieron las pruebas correspondientes? Se supone que se les capturó en flagrancia.

4- Si la policía actuó conforme a la ley, respetando los protocolos y de manera profesional ¿Por qué las autoridades judiciales dejaron libres a los detenidos? ¿No presentó la CES los elementos de prueba suficientes? ¿O el juez está en contubernio con la delincuencia y por eso los dejó libres?

5- Cuando el secretario de gobierno Matías Quiroz Medina pidió a la opinión pública no especular sobre lo ocurrido ¿Lo dijo con conocimiento de causa? Recordemos que el policía encargado de dicho operativo fue precisamente el hermano del secretario de gobierno. ¿Le dijo Lauro a Matías qué fue exactamente lo que pasó?

Estas son sólo algunas de las muchas preguntas que surgen respecto a lo ocurrido esa madrugada en Temixco. Pese a que informativamente el tema fue contenido, las consecuencias de esa masacre van a continuar de muchas formas.

post it

Aunque los hechos se ocultaron en varios medios de comunicación, la historia se ha contado cientos de veces en las redes sociales y la información al respecto se comparte por miles.

No es para menos: seis personas ejecutadas dentro de una vivienda: cuatro mujeres, una bebé y un niño no es algo que ocurra todos los días.

Algunos portales como Sur Digital dieron seguimiento al tema y continuaron la historia. Esto es el artículo de Pedro Tonantzin publicado en el portal:

Todos los cuerpos tienen tiro de gracia, hasta el bebé: Familiares de Temixco

Cuernavaca, Mor.- Los cuerpos de las seis personas que fallecieron en el fuego cruzado entre una presunta banda delincuencial y Policías del Mando Único, fueron velados y enterrados este sábado luego de que fueron entregados a sus familiares.

De acuerdo a fotos de los cadáveres proporcionadas por los familiares de las cuatro mujeres, el menor y un bebé todos presentan un tiro de gracia en la cabeza incluso un bebé de apenas un año de nacida, otros tienen señales visibles de tortura en el cuerpo a la que dicen fueron sometidos antes de morir.

Los familiares no quisieron ofrecer una entrevista a los medios de comunicación, pero permitieron que se documentara gráficamente el sepelio, no obstante fuera de grabación dijeron estar muy indignados por lo ocurrido y señalaron que para ellos fue una ejecución por parte de la policía.

La noche de este sábado se espera que se realice la audiencia en la que se definirá la situación jurídica de cinco personas detenidas, las cuales estaban al interior de la vivienda junto con las seis personas que fallecieron de las cuales cuatro son mujeres, un adolescente y un bebé.

Las personas fueron sepultadas en el panteón de Ocotepec del municipio de Cuernavaca, en ese mismo sitio se realizó una misa de cuerpo presente en la que los familiares permitieron que los medios estuvieran presentes por breves instantes y después pidieron que se retiraran.

redes sociales

Escenarios armados con ambientes controlados y cercos de seguridad para evitar gritos de inconformes o momentos incómodos, así la nueva forma de tratar de hacer ver popular y querido al gobernador de Morelos.

Sonrisas virtuales, aplausos virtuales… votos virtuales.

Comentarios para una columna sonriente:

