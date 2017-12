En la Red - MORENA, también se contagió

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-12-04

Una opción algo diferente para eso y por eso surgió MORENA, así lo explicaba en sus inicios su fundador Andrés Manuel López Obrador, por eso se llamó Movimiento de Regeneración Nacional, la idea original era renovar, regenerar todo lo que en política estaba viejo, contaminado.

La organización social que se convirtió en el partido político con el crecimiento más acelerado y consistente del que se tenga registro en México; surgió en principio como una protesta a las prácticas de imposición y negociación de unos cuantos líderes de las llamadas tribus del PRD, a los arreglos oscuros, a los apoyos de complicidad con políticos de la peor reputación. Así, emigraron miles de simpatizantes de la izquierda mexicana a MORENA, hasta llegar a ser más de 3 millones de militantes en poco más de dos años; toda una conquista.

Pero como todo proceso de conquista, de ampliación exponencial de dominio, al paso del tiempo se pierde de vista el objetivo inicial de la lucha, las razones que llevaron a emprender la cruzada, los compromisos que dieron fundamento a la ideología y alimentaron las convicciones y de pronto todo se trata de ganar, de hacerlo además a como dé lugar, de aliarse si es necesario con aquellos que en el inicio fueron el adversario, de sacrificar a la tropa, a los que comenzaron desde abajo y sin garantías de nada, a recibir como héroes a los que ayer fueron los más aguerridos rivales, aquellos que escupieron temerarios al cielo y hoy reciben, con dignidad, entre aplausos, sus desechos.

MORENA se contagió, del gatopardismo cínico del PRI, que se ha especializado en cambiarle en cada elección, el nombre al dedazo, de la monarquía religiosa del PAN donde no más de tres iluminados deciden todo, del salvajismo democrático del PRD, que destruye todo solo por confirmar su genética opositora, de la dictadura monolítica del PT, PVEM y PANAL, donde la vida del partido está amarrada al ciclo vital de sus fundadores y propietarios, con ellos nacieron y con ellos morirán, el partido de López Obrador llega a la histórica cita del 2018 marchando fuerte y adelante, pero con los síntomas de todas las enfermedades haciendo mella en su vitalidad en el peor momento posible.

Con la experiencia de dos campañas presidenciales, y el arropo de millones de mexicanos hartos y enojados de la realidad que azota en diversos frentes al país, López Obrador se sabe inmune a la guerra de lodo, y a la fortaleza de un voto duro que lo mantiene en primer lugar en todas las encuestas. Sin embargo, él sabe también lo que significa perder una amplia ventaja y terminar derrotado y por lo menos una vez a la semana, desde algún lugar del país lanza advertencias que sus eufóricos seguidores no alcanzan o no quieren escuchar. Pueden perder si no se organizan y se ponen a trabajar.

En ese tono de cosas cada semana que pasa, la definición de candidaturas que se supone estaba ya cerrada se convierte un volado, en Morelos, la semana pasada corrió como pólvora la versión de que el virtual candidato a la gubernatura el senador Rabindranath Salazar, podría ser bajado de la contienda por su bajo rating electoral de apenas 18 puntos contra los 40 que ofrece de entrada Cuauhtémoc Blanco en caso de que se concretara una alianza del PES con MORENA.

La versión tiene dos lecturas, la que cobra fuerza es que, en el bunker central de los morenos, no están de acuerdo y no fueron debidamente consultados de las recientes incorporaciones de personajes identificados como incondicionales de Graco Ramírez, si bien todos pueden ser purificados por AMLO, hay cosas que tienen un límite y deben ser previamente aprobadas. La respuesta a esa inconformidad vino en la versión que deslizó la propia dirigencia nacional de relevar a su candidato para aprovechar la popularidad del alcalde futbolista.

Cierta o no, la versión ya tuvo efectos colaterales, pues los trabajos de preparación de la campaña del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal para buscar la candidatura del PES a la presidencia municipal de Cuernavaca, se puso en pausa. Discreto en lo público, pero muy activo Estrada Cajigal llevaba meses preparando a sus huestes y la fórmula Cuauhtémoc-Estrada lucía muy competitiva, pero la posibilidad de que el futbolista vaya con MORENA obligó a detener todo y esta semana, a cuatro días del cierre de la ventanilla para el registro de aspirantes independientes en Morelos, se sabrá si esa ruta será una alternativa viable ante la pobre oferta de los partidos tradicionales que ya se destrozan por imponer a los de siempre.

Las de correr…

1.- El programa de verificación vehicular en Morelos fue oootra vez suspendido, porque oootra vez volvió a fallar. Necesitan actualizar el software, mandó decir Topiltzin Contreras, el administrador del negocio de los catalizadores.

Lo dijimos la semana pasada aquí en esta Red sin lectores, el robo ya era descarado y por lo pronto le pusieron una pausa. ¡Caray! ¿qué tan mal andan las cosas en el gobierno de Morelos que ni siquiera los negocios los pueden hacer funcionar bien?

2.- Lo de Temixco la madrugada del jueves, fue una masacre. El jefe de la policía en Morelos Alberto Capella, salió a tratar de explicar que fue un accidente, así se le llama en el argot policiaco al fuego cruzado.

La gente muere en fuego cruzado cuando se queda en medio de una balacera entre dos bandos, las mujeres y los niños de Temixco fueron torturados y recibieron tiros certeros en la cabeza.

El diagnóstico de las instancias federales de seguridad, de lo que ha pasado y de lo que pudiera pasar en los próximos meses en Morelos es por decir lo menos, alarmante.

Se fortalece la idea que de Capella y sus muchachos terminaron por pactar con un grupo delictivo para, según ellos, contener la violencia, lo de Temixco encendió las alarmas, la llegada del general brigadier Armando Gómez Mendoza a la comandancia de la 24ª. zona militar, no es ninguna casualidad.

La Ley de Seguridad Interior, que faculta al Ejército para asumir funciones de la policía es casi en un hecho que entre en vigor en breve, apenas libre el trámite de votación en el Senado, la ley de Mando Mixto Policial, la apuesta que Graco perdió, se murió la semana pasada en la cámara de diputados, el esquema que opera en Morelos es ilegal; la intervención militar en tareas de seguridad publica en Morelos es un strike cantado, así que Cuauhtémoc Blanco o cualquier otro alcalde de Morelos le podrá pedir al presidente Peña Nieto que el Ejército releve a la Policía Morelos de sus municipios hasta por un año.

Ciao bambino Capella, la fiesta acabó un año antes, creo que lo buscan en la CNDH. Esta semana habrá noticias.

