Brevi@rio - ¿El Cuau para la grande?; SNTE, repartiendo sonrisas

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-12-04

Que el “Cuau” va adelante en todas las encuestas a la gubernatura no puede ser una buena noticia. Si como ha administrado (que no gobernado) la capital del estado supone aspirar a la grande para el 2018, estamos jodidos los morelenses, pero si la mayoría vota por él entonces será la muestra más contundente de que aquí se puede tropezar sin remedio…

En Cuernavaca todos los ciudadanos que eligieron o no a Blanco Bravo están convencidos de una sola cosa: que fue un gran error. Y es que hoy por hoy la ciudad capital se encuentra a la buena de Dios, convertida en una zona de desastre y sin remedio a los grandes problemas que tienen que ver con los servicios públicos, la inseguridad y la falta de atención a las necesidades de la población.

Por más que se ha tratado de encontrar justificaciones a la torpe conducción del municipio, la realidad es que el ex futbolista no ha sabido qué hacer con la alcaldía, y lo que es peor, no le ha interesado y ha dejado en manos de sus colaboradores el timón, pues todos saben de su larga ausencia, de sus viajes recurrentes por el país y al extranjero, y de su gusto por la farándula y las francachelas. No, Cuauhtémoc Blanco ni siquiera se ha preocupado por cuidar la imagen de la investidura que representa y se ha mantenido siempre como llegó, es decir, ajeno a la política pero sumamente interesado en cómo hacer de ella un negocio.

Ha sido en su administración que Cuernavaca vive los peores momentos de su historia, abandona a su suerte, sin atención al enorme deterioro que ha sufrido en su imagen y en su infraestructura, en penumbras por las noches, insegura, sedienta por la falta de suministro de agua potable, con enormes hoyancos y cráteres que asemejan un paisaje lunar, y en suma, convertida en una zona de desastre aún y cuando aquí, por fortuna el pasado sismo del 19 de septiembre no causó mayores consecuencias.

Con todo ello, el “Cuau” ha dicho que sí, que sí va por la grande y que hará del estado un paraíso, algo que pocos se lo creen. Sin embargo paradójicamente no ha sido la manifestación de sus intenciones políticas lo que ha causado revuelo, sobre todo si se relaciona con su pésima gestión como alcalde, sino la campaña mediática que ha emprendido y que se ha manejado como el principal aliento de sus aspiraciones, es decir, la persecución que emprendería en contra del actual mandatario, Graco Ramírez.

Y claro, siendo el mandatario probablemente el hombre más odiado en estos momentos en el estado, la campaña del “Cuau” en su contra le ha generado excelentes dividendos, sobre todo porque ha despertado la simpatía de propios y extraños a quienes les agradaría mucho que el ex futbolista lograra su propósito, nada más para ser testigos del cumplimiento de lo ofrecido y ver a Graco Ramírez pasar las de Caín.

Lamentablemente eso no tienen nada que ver con el análisis real de lo que en verdad resultaría para los morelenses el que “Cuau” llegue a la gubernatura, pues por principio de cuentas, ni siquiera podemos esperar que con base a su experiencia política pueda asumir las riendas de una entidad, que igualmente, padece las consecuencias de un gobierno omiso, frívolo e insensible con las necesidades y demandas de la población, y que igualmente no ha atendido los grandes problemas sociales. Si esto es lo mejor a lo que podemos aspirar los morelenses estamos jodidos…

BREVES: La campaña “repartiendo sonrisas” que la Sección 19 del SNTE ha mantenido, llevando ayuda humanitaria a las comunidades que fueron más afectadas por el pasado sismo 19 de septiembre, es considerada ya por la misma población como la mejor organizada y efectiva para sostener los apoyos que se han requerido, no solo durante y después de la emergencia. Y es que a dos meses y medio de la tragedia son miles de familias las que subsisten y siguen requiriendo de la asistencia social, pero lamentablemente tanto las instituciones oficiales como públicas han ido desapareciendo, de allí que lo que hacen los maestros sindicalizados del estado, de la mano de su dirigente Gabriela Bañón Estrada, cobra una mayor relevancia, pues han seguido acopiando ayuda y la distribuyen de manera prioritaria, ¡bien por los profes del SNTE!!!

