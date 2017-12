Justicia

| Pancho Rendón

2017-12-04

¿Qué más debemos soportar los morelenses?

Esta es la pregunta que se hacen los morelenses, pues han sido blanco fácil de un conjunto de mafiosos, homicidas y delincuentes a lo largo de todo este gobierno, ¿qué se necesita para que por fin se decidan a que por lo menos el Comisionado Estatal, Alberto Capella Ibarra, sea separado del cargo?; en días pasados fue el responsable del multihomicidio de la Rubén Jaramillo, en Temixco, pues elementos que se encuentran a su cargo irrumpieron en un domicilio y mataron a cuatro mujeres, una menor y un joven, justificando su actuar en una investigación por presunto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Investigación que falta a varios lineamientos establecidos en su mismo protocolo de actuación, pues ante una supuesta “llamada anónima" se establece que debe de hacer de conocimiento a la autoridad competente, pero es ahí donde el Señor Capella se cree amo y señor de todo Morelos, haciéndose pasar por el James Bond que todo resuelve y nadie le pone un alto, pero qué pasará si en un absurdo operativo se equivocaran una vez más sus elementos y ahora en vez de ser una familia morelense, sea un familiar de un político? ¿Ahí sí se actuaría con todo el peso de la Ley? ¿Qué tipo de autoridades son las que ocupan los diversos cargos en nuestra entidad?

Actuación de la cual, como siempre tuvo que ser un Juez de Justicia Oral quien dejó libre a los detenidos por ser violatorio de garantías a los supuestos detenidos, pues salieron a la luz ante una defensa adecuada de los mismos, las ineptitudes con las que se llevó a cabo la actuación de los elementos matones o captores; una vez más la Fiscalía no realiza su trabajo pues si así lo hiciera, la carpeta de investigación no hubiera sido turnada ante el Juez correspondiente, ya que entre muchas cosas, salió que el detenido estaba durmiendo en su casa, versión contraria a lo señalado por el insulto de James Bond Morelense. Ahora por todo esto que sale a la luz y al tratarse de una mafia de delincuentes que está dentro del mismo Gobierno es que la familia de las víctimas deberá tener cuidado, pues no sabemos hasta dónde llegan esas manos largas del Señor Capella, pues del fuego cruzado al que hace referencia, no hay coincidencias entre lo observado por la ciudadanía, pues primeramente haremos una remembranza, del supuesto fuego cruzado, donde hay varias víctimas muertas, pero todas con tiro de gracia; las autoridades de la Fiscalía tardaron horas en llegar, dando el tiempo suficiente para que la Policía Científica al mando de Capella pudiera alterar la escena del crimen.

Establecen fuego cruzado por más de dos horas, jamás las corporaciones policiacas han sido lo debidamente abastecidos para traer más de un cargador abastecido de cartuchos, debido a que no hay presupuesto, se necesita más de un cargador para repeler una atracción de esa naturaleza, una vez modificada la escena, ahora sí, arriba el personal de la Fiscalía, en donde en peritajes de Medicina legal no se establece el tiro de gracia que aparece en cada uno de los cuerpos de las víctimas del multihomicidio en la Rubén Jaramillo, en Temixco, Morelos. Pero quién lleva la investigación en la Fiscalía, quién más que la especializada en Feminicidios, misma que se encuentra a cargo de Fabiola Betanzos, servidora pública a la que se le ha acusado de amenazas, tortura, abuso de autoridad, y sí, también por ordenar cambiar los peritajes de las carpetas de investigación a su más entero placer.

Entonces la ciudadanía a estas alturas ya no puede confiar en ningún tipo de autoridad de ningún nivel, pues el insulto de James Bond Morelense (Capella) es el que conjuntamente con su mafia está controlando el Estado, como ya lo hizo en muchos otros, esa es la estrategia del Mando único, qué lamentable.

Por gandalla detuvieron a violento sujeto en Yeca

La Comisión de Seguridad Pública dio a conocer que este domingo derivado de una denuncia ciudadana la Policía detuvo a un hombre por violencia familiar en el municipio de Yecapixtla.

A las 22:27 horas, los policías recibieron una solicitud de auxilio en la calle Juan Escutia de la Colonia Juan Morales del Municipio de Yecapixtla, a dos cuadras de Avenida Huexca, ya que un hombre agredía físicamente a una mujer.

Por lo anterior, los policías se trasladaron a brindar el auxilio y en el lugar una mujer de 30 años manifestó su deseo de proceder de manera legal en contra de su esposo por agredirla física y verbalmente.

Ante esta situación se detuvo a Rangel “N”, de 43 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, mientras la mujer fue atendida por paramédicos y trasladada al hospital para su atención médica correspondiente.