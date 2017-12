Local

Erick A. Juarez

2017-12-03

-Tras los hechos ocurridos en Temixco, en los que presuntamente policías fueron los responsables del homicidio de seis personas, entre ellos un bebé

-Anticipa abogado Said Basabe que será una exigencia al próximo gobernador a fin de evitar abusos





Tras los hechos ocurridos donde elementos policiacos asesinaron a cuatro mujeres, un adolescente de 13 años y un bebé, abogados postulantes exigieron a las próximas autoridades del Poder Ejecutivo a que se regrese el Mando Mixto para evitar abusos de autoridad.

En este sentido el abogado postulante, Said Basabe Gómez, aseguró que una de las exigencias sociales y de profesionistas del derecho es que se eche abajo el Mando Único ante los abusos de autoridad por parte de los elementos subordinados a los mandos policiacos estatales.

En ese sentido, estarían llamando al próximo gobernador inicie con un proyecto diferente en materia de prevención del delito, mediante una policía mixta que pueda otorgar un mejor resultado en el combate de los delitos cometidos en contra de la ciudadanía.

"Supuestamente hablamos que hay más de cinco mil policías, pero realmente en dónde están, no los vemos en la calle, dónde están, no se ven, ya no se siente el patrullaje en las colonias populares, en los centros de recreación, no vemos esa cantidad de policías que tanto promueven (...) Y con estos hechos, en donde asesinaron a una familia, incluido un bebé, es lamentable", advirtió.

Basabe Gómez exigirá a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo realicen una evaluación al Mando Único, porque se podrían rescatar algunos mecanismos con los cuales operan.

Lo anterior, lo dio a conocer en vísperas de las próximas elecciones del 2018, debido a que hasta el momento las tácticas policiales han sido disfuncionales tras el multihomicidio que se registró la madrugada del 30 de noviembre pasado en el municipio de Temixco.