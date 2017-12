Local

Gerardo Suarez

2017-12-03

-Tiene dentro a importantes priístas que pueden encabezar firmemente el triunfo en 2018, dijo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en condiciones de mantener la Presidencia de la República y recuperar la gubernatura de Morelos porque cuenta con su voto semiduro y porque ha decidido abrirse a la sociedad para los cargos de elección popular, pero al mismo tiempo, tiene dentro de este instituto a importantes priístas que pueden encabezar firmemente el triunfo del tricolor al 2018, afirmó Guillermo Del Valle Reyes, consejero político estatal y ex presidente del CDE de tricolor.

Insistió en que mantiene intactas sus aspiraciones que tiene desde hace muchos años en poder ser el candidato a gobernador de Morelos por su partido que dijo, es legítima, sobre todo porque su ideología política es pública y por tanto, en la actualidad todos los partidos políticos están obligados a lanzar a sus mejores candidatos.

Guillermo del Valle, comentó que hoy cualquier instituto político se considera “base dura”, como el PRI, pero que en realidad ya no exista ésta, sino una base que llamó semidura, ya que dijo, que si lanzan un candidato que huele, sabe y se ve feo, aún más, que no convence y no inspira confianza, lo que pasa es que su militancia y sus simpatizantes deciden ir por otra opción.

Hoy en el PRI se deben de elegir a los mejores hombres, quienes les garanticen triunfos y hayan demostrado en los hechos logros importantes dentro de este instituto político como el que obtenido en el 2009 cuando él era presidente del CDE y se ganó todo.

Con hechos, no con palabras para evitar casos en donde muchos priístas que tenían la posibilidad de ganar se les negó participar, decidieron irse por otros partidos y ganaron, demostrando que se debe de dar atención a los que pueden garantizar triunfos electorales importantes.

Ante ese tipo de situaciones, Del Valle hizo un exhorto a todos los partidos políticos que tengan mucha conciencia de que la sociedad está despierta y que si lanzan candidatos o a candidatas que no tienen el respeto de la ciudadanía, que estén convencidos de que no tendrán su voto.

Sobre los candidatos que supuestamente buscan la candidatura a la gubernatura, pero que al final quieran ver qué espacio les toca, dijo que en ese sentido, quienes aspiren a algo deben manifestar con claridad a qué aspiran; “si alguien aspira a senador, que lo diga; si alguien aspira a ser presidente municipal de su pueblo, que lo diga, pero que no busquen rebotes”, finalizó.