Opinión - Frente Amplio “Ciudadano” ¿De Derecha, de Izquierda?

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar |

2017-12-03

La Izquierda, parece, se ha quedado sin proyecto. Las izquierdas mejor dicho, como aclaraba otro de mis queridos maestros, Sánchez Vázquez. Las izquierdas que proponen recuperar el Estado y atender más y mejor a los sectores desfavorecidos pero que no proponen el socialismo, la instauración de la propiedad social y la anulación de la propiedad privada de los Medios de Producción.

Cuando nació el PRD muchos lo llamaron el PRI redivivo porque surgió como contraparte a esas fuerzas retardatarias que se proponían ya como proyecto nacional entregar el país entero a las empresas transnacionales. El PRD propuso la Revolución y -en palabras de Porfirio Muñoz Ledo (Oaxtepec, Mor. 1998)- se definió como un Partido Socialista, como Revolucionario y, además, Democrático. Se caracterizó entonces como un partido de auténtica oposición que había pagado con cárcel, represión y sangre la cuota de inserción y reconocimiento en el espectro político nacional.

Hay aún militantes de base que se conservan leales. Leales a ese su partido, a sus colores, a su historia pero, sobre todo, leales a sus principios que le dieron estructura. ¿Qué sucedió? Sucedió que el PRD arrió sus banderas vinculadas a su reciente historia y se ha adherido a un proyecto tibio que en otros tiempos había criticado acremente.

Peor aún, han querido… ¡no! Han formado un Frente con la Derecha más recalcitrante. Un Frente cuyo nombre no dice nada queriendo decir todo. Ni siquiera es Amplio como yo lo había llamado. Es “Ciudadano”, es decir…o sea… haz de cuenta… te lo juro… Y es “por México” para que quede claro, aunque bien podría llamarse Frente que no tiene nombre y que pretende entregar a México en favor de los USA. Frente Antipatriota por USA: FAU.

El asunto sigue empeorando porque estos perredistas que han agandallado la dirección nacional no solo publicitan, sino que presumen esta alianza táctica aunque mejor sería llamarla estratégica pues define su mayúscula intención de perpetuarse en el banquete electorero. Creen que están haciendo política de altura atendiendo a aquella vieja usanza de acumulación de fuerzas para conquistar el poder y terminar administrando el modelo imperante. Se trata pues de administrar el neoliberalismo, administrar el negocio que consiste en ofertar bienes públicos para ganancias privadas.

Con ese descarado pragmatismo inmediatista justifican su proceder accediendo a pequeñas cuotas de poder con el pretexto de que es mejor estar ahí que en ninguna parte utilizando el argumento del “mal menor” auténtico chantaje para tener cautivo el voto del pueblo. Como afirma Tomás Hirsch en “El fin de la prehistoria” se ha pasado del “avanzar sin transar” al “transar sin avanzar” que bien puede ser el lema actual de los Chuchos del PRD. No se quiere, no se está dispuesto a pagar el costo en libertad que han implicado los procesos revolucionarios. Se prefiere aceptar este estúpido esquema vencedor.

Es más, es mucho más fácil que el PRD haga una crítica pública a López Obrador o a MORENA que al PAN o al mismo PRI.

Hoy, el PRD es una vergüenza. Ha dilapidado su autoridad moral, ha traicionado sus principios en aras de la búsqueda de la chuleta, de la permanencia de una miserable ración de poder. No es, no ha sido invitado al banquete. Ha recibido ciertas concesiones en dosis de gubernaturas estatales. ¿Para qué? Para que mostrara a la nación entera que no había, no podría haber la menor diferencia en el ejercicio del poder entre cualesquiera gobernadores aun cuando vinieran de diferentes partidos. Todos aprenderían a hacer negocios y a mantener el esquema vigente incluyendo a las mujeres que han ocupado esos cargos porque el poder altera las neuronas femeninas tanto como las masculinas. Las diputadas locales y federales no son ejemplo para nadie. ¿O sí?

Alejandrita Barrales, otro ejemplo flamante, bien podría seguir volando como sobrecargo o pasajera, rumbo a Miami a disfrutar de su modesto departamento comprado con el fruto de su esfuerzo. El PRD actual la echó ya a volar coqueteando con un muy improbable puesto público. Y ella –en pleno vuelo- finge o no quiere darse cuenta.

Veamos. Eurípides decía: “Aquel a quien los dioses quieren destruir primero lo vuelven loco”. Y cuando un gobernador ha hecho lo que ha querido usando y abusando del poder, se ha enriquecido desvergonzadamente, le ha importado un comino la opinión del pueblo, ha impuesto a parientes y amigos en puestos públicos e intenta continuar mediante arreglos de parentesco e intereses cómplices de partido… no tiene más que admitir su insania mental, su esquizoide padecimiento provocado por la angustia de saber que ha llegado a su fin este festín político que se ha brindado a sí mismo. Y retirarse entonces a la paz que le puedan brindar sus incontables millones.

Para estos políticos de hoy el objetivo es alcanzar el poder. Y no, porque el poder es, tiene que ser una herramienta para alcanzar objetivos.

¿Frente Ciudadano? ¿Qué quiere decir exactamente?

¿Por México? ¿De veras?

Ni Derecha, ni Izquierda, sino todo lo contrario. Como ven, Luis Echeverría sigue vigente.