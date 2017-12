Local

2017-12-02

-Abogado defensor aseguró que elementos irrumpieron de manera violenta al inmueble para asesinar a familia

El abogado defensor de los familiares de las seis personas asesinadas en el municipio de Temixco, aseguró que los elementos policiacos no contaban con ninguna una orden de cateo para ingresar al domicilio, ubicado en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo e irrumpieron de manera violenta en el inmueble para asesinar a quemarropa a las cuatro mujeres, un adolescente y un bebé.

De acuerdo con el abogado de la familia Valdés Chapa, Juan Manuel Cuéllar Miranda, aseguró que derivado a las diligencias, nunca existió un “fuego cruzado” entre los habitantes de la morada y los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), debido a que el portón de la casa se encontraba forcejeado, además de que no existen ningún indicio de que las mujeres hayan disparado para morir bajo ese argumento oficial, tal como lo mencionó el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra durante una rueda de prensa que ofreció la tarde del pasado 30 de noviembre.

Por tal motivo, el litigante aseguró que la noche del jueves pasado, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de homicidio calificado y lo que resulte en contra de los elementos policiacos quienes participaron en la agresión, ya que hasta el momento la Comisión Estatal de Seguridad (CES), no ha emitido un informe respecto al número de elementos policiacos que participaron en el supuesto operativo.

“En este caso estamos ante una irrupción ilegal de un domicilio, sin orden de cateo, sin ningún delito de flagrancia y para poder tener acceso con autorización de los moradores, y ya en el interior, se visualiza cómo se privó de la vida a estas personas y lo más lamentable, es cómo se privó de la vida a estos niños (…) Los disparos están efectuados en el interior del domicilio, si ustedes ven la barda y el portón no tiene impactos que la agresión fuera del interior al exterior, sino que todo fue en el interior de dicho domicilio, hasta el momento no tenemos el conocimiento de los policías que fueron puestos a disposición”, declaró.

El experto en derecho penal señaló que hasta el momento las autoridades estatales no han emitido ningún informe de los registros que contaron para realizar el operativo en la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, por lo que estarán en espera de que dicho requerimiento sea contestado al amparo que se promovió ante la justicia federal, debido a que desconocen el delito por el que se les imputa a las cinco personas quienes se encuentran detenidas.

“No tenemos nombres de los policías supuestos puestos a disposición, no tenemos cargos no tenemos la certeza de la circunstancia y además de que sean los que participaron en el hecho, por lo que no sabemos qué delito es el que se les va atribuir a mis clientes, pero en cuanto se sepa esperemos, ya que defiendo a cinco familiares de las seis personas (…) Hay un abuso de la autoridad en un actuar en el abuso desmedido de la fuerza, no respetaron los protocolos que ellos están obligados a seguir en una irrupción y en una posible detención de personas y más aún que los occisos son mujeres y niños”, dijo.

Por tal motivo, durante el desarrollo de la audiencia oral en su momento solicitarán a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que otorgue los informes de los registros de las llamadas telefónicas para corroborar si existe alguna responsabilidad por parte de los telefonistas del C5.

Por último, aseveró que estarán en espera de que las autoridades estatales puedan poner a disposición a los agentes policiacos y las armas de fuego que estaban a su cargo, debido a que hasta el momento no han sido puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público.