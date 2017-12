Justicia

Francisco Rendon |

2017-12-02

*Dos camionetas estallaron al momento en que llenaban contenedores de gasolina robada, en la zona de Alta Tensión, en Monte Cristo

*No se reportan muertos ni heridos, sin embargo, se produjo un siniestro que arrasó árboles y maleza a 300 metros a la redonda y una fuga de gasolina que ardió por horas

Dos explosiones sacuden el área de fraccionamientos campestres ubicados en el municipio de Huitzilac, a la altura de Monte Cristo, debido al incendio provocado por la fuga de gasolina del un oleoducto de PEMEX que fue perforado para robar el combustible y llenar varios contenedores en dos camionetas que fueron reducidas a cenizas.

De acuerdo a las primeras informaciones de salida no se reportan muertos ni lesionados, ya que los huachicoleros lograron ponerse a salvo cuando el fuego inició en una de las camionetas al momento de cargar la gasolina y en cuestión de segundos explotó, arrojando fuego a 300 metros a la redonda incendiando pastizales, árboles y generando un siniestro muy fuerte.

Luego explotó la segunda camioneta con efectos devastadores, para entonces el agujero o perforación de la toma clandestina del tubo principal comenzó arrojar cientos de litros de gasolina a presión que se convertían en un soplete de fuego que alcanzó una altura aproximada a los 20 metros, al tiempo de arrojar una espesa nube negra que cubrió los bosques de Huitzilac durante varias horas.

Los vecinos del Fraccionamiento Monte Cristo, ubicado a la altura del kilómetro 60 de la carretera federal México-Acapulco al ver amenazada su vida evacuaron apresuradamente sus residencias, lo mismo hicieron los trabajadores del lugar y habitantes de cuatro fraccionamientos aledaños, debido a que el bosque comenzó arder.

El ducto de PEMEX se ubica sobre el área por donde atraviesan los cables de alta tensión de la planta de Topilejo a Cuernavaca y es el lugar a donde se han encontrado más de un centenar de tomas clandestinas desde hace más de 10 años, pero en cuanto tapan una, los huachicoleros abren dos y todos los días, a cualquier hora se encuentra gente llenando contenedores de gasolina que se vende a discreción en todo el municipio.

Debido a la magnitud de la explosión e incendio, acudieron al lugar varios camiones de bomberos de diversos municipios así como personal de PEMEX, pero no lograron controlar la situación debido a que el ducto dejaba escapar a presión el combustible y no era posible sellar el orificio hasta en tanto no se consumiera en su totalidad, a pesar de que las válvulas habían sido cerradas.