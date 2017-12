Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-02

1.- Grupo a modo

2.- Cuautla

3.- Tercera

4.- Final norteña

1.- Que si el grupo que le corresponde a la selección de las televisoras es difícil; seguro que no les corresponderá Guatemala, El Salvador y Honduras, porque no calificaron al evento que tendrá lugar en territorio ruso, pero no es para que se acabe el universo; para eso están, para eso se preparan, y si no llegan lejos, lo único que saldrá a flote es lo que se ha venido diciendo, que el fútbol nacional va en picada, sobre todo ahora que se tiene a tanto extranjero y la mayoría con escasa calidad, que dejan poco, pero sí ganancias al que deben, y sucede en todos los torneos; vean los refuerzos que llegan para algunos de los escuadrones y que se van y vienen otros, y nunca trascienden, y para ser mala suerte es demasiado, pero, en fin, el caso es que a los verdes les tocará iniciar con Alemania y de ahí se irá contra los surcoreanos y se cierra ante los suecos, en donde se jugarán todo el destino, pero el calendario es benévolo, y eso se tiene que agradecer, porque las teles van a poder vender al precio que quieran el tercer encuentro, y se tendrá lo suficiente si no se califica a la segunda ronda, y si no se accede, entonces se va a regresar y se harán las promesas de siempre, que todo será distinto, pero a los dos meses se habrá olvidado y el ciclo continuará hasta el fin de los días, porque así son las cosas en el fútbol azteca, es corta la memoria, se olvidan los fracasos y se renuevan las esperanzas; y no es que la afición sea noble, es que se conforma con poco; si sigue votando por el tricolor, es que no se tiene salvación, y si así es para lo trascendente, para el fútbol se es más frivolón.

a.- De principio se tiene a los teutones, y si éstos llegan sobrados, por ahí se les saca la igualada o hasta la victoria, dirán los optimistas, olvidando que los alemanes son serios.

b.- Se apela a la suerte y a la debilidad del otro, no a los aciertos propios, y es que dónde se tienen esos aciertos, se puede preguntar; si se calificó fácil fue por el bajo nivel ajeno.

c.- Si los teutones salen fallos, por ahí se les iguala, y ya se daría por excelente, porque cuando se les pudo ganar, Lapuente puso a Rodrigo Lara de zaguero y Hernández falló.

d.- Luego seguirán los surcoreanos, a los que se les debe ganar con facilidad para que se dé la oportunidad a la publicidad televisiva de que se recobró el nivel y se irá a finales.

e.- Frente a los suecos se jugará el pasaporte, y los suecos pueden llegar mermados de su batalla frente a los teutones, sus rivales del segundo duelo; pero si sacan la igualada.

f.- Para la partida final, los verdes deben llegar, cuando menos, con tres puntos, y puede ser que con cuatro, o pueden ser los suecos con cuatro, y suecos y verdes sólo con tres.

g.- Como sea, se decidirá en el tercer encuentro, hasta perdiendo los dos primeros, si es que los suecos no llegan a ese tercer duelo ya con cuatro puntos igual que los alemanes.

h.- Todo apunta a derrota ante los teutones y triunfo sobre los surcoreanos e igualada en el cotejo de los suecos; el goleo podrá ser la clave para estar o no en la siguiente etapa.

i.- Por lo pronto, ya Osorio dijo que el grupo es difícil, como amarrándose el dedo, por si las cosas no salen como su promotor y las televisoras empiezan a vislumbrar posible.

j.- El circo para el pueblo que prometen las televisoras al sistema, les puede duran poco.

2.- Los Arroceros del Cuautla van a enfrentar a los Corachivas en Oaxtepec el 15 de este mes decembrino, con lo que Ignacio Rodríguez tendrá su primera prueba de fuego.

3.- En la tercera, Acapulco recibe a Selva Cañera, Chilpancingo a Jardón Yautepec y el Atlético Cuernavaca a las Águilas de la Universidad de Guerrero; el sábado los dos primeros y en la jornada dominical el tercero, en la unidad deportiva de Xochitepec.

4.- Todo hace suponer que la final será norteña, y en la sabatina el cuadro de los Tigres vencerán al América, y en la dominical los Rayados del Monterrey cerrarán la obra frente a los Monarcas del Morelia.