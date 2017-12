Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-12-02

Breverías Culturales

“Si entendemos lo nacional no como la "esencia" iluminada, sino como un río de visiones, imágenes exactas por distorsionadas (pero no a la inversa), costumbres que perseveran mientras desaparecen, alucinaciones colectivas que ven un camión de pasajeros donde sólo hay un milagro ultraterreno, lo mexicano en el artista Ray Smith es, muy especialmente su gusto (y la consiguiente metamorfosis pictórica) por la estética oculta incluso en la estética declarada de los murales”

Inauguración de la exposición “El Narciso de Jesús”, del artista Ray Smith en La Tallera a las 12:00, actividad gratuita, Calle Venus 52, Colonia Jardines de Cuernavaca, teléfono 1601190.

10a EXPOTATUAJE Cuernavaca en Salón Antilles, Zócalo; los mejores tatuadores de México, Seminarios, Suspemciones corporales, venta de material, playeras y accesorios, ambiente familiar.

UNAM MORELOS: Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el salón B, área Internacional del Centro de Exposiciones Expo Guadalajara, presentaciones: “Renovación y futuro del patrimonio cultural inmaterial en México” a las 16:30 horas; “Género y medio ambiente en México: una antología” a las 17:30 horas.

SEMANA de CINE MEXICANO en tu Ciudad proyecta: "El patio de mi casa", Director Carlos Hagerman, México 2015, a las 16:00 horas; Este documental aborda el trabajo al que Doris y Oscar dedicó su vida: impulsando oportunidades educativas en comunidades indígenas y rurales en México. El resultado es una película sobre las posibilidades de transformar la vida de las personas a través de la idea de seguir enseñando y aprendiendo. "Bendito Mercado", Director César García, México 2017, a las 18:00 horas; El Mercado como un ser vivo que mantiene vivos a muchos otros seres como él; se desarrolla y crece a través de su gente, que se construye de momentos y lugares, que se alimenta de esperanza y fe, que se fortalece con el ingenio, la sabiduría popular y con las ganas de vivir de quienes día a día coinciden en este pequeño universo de historias. Cine Morelos, funciones gratuitas.

CARGAS SOBRE MUROS exposición colectiva de creación artística del 5º semestre de la Facultad de Artes a Cargo de la Maestra Minerva Ayon, inauguración en La Presidencia a las 17:00 horas, Edificio Yalile 18-1, calle Santos Degollado esquina Mariano Matamoros.

ALUMBRE, agrupación de mujeres promotoras y creadoras de la música con raíces latinas,

concierto en la sala Manuel Ponce del Jardín Borda a las 18:00 horas, entrada gratuita.

MÚSICA MEXICANA en el Zócalo de Jiutepec a las 18:00 horas, entrada libre; concierto con las voces de la ópera de Morelos, interpretando a Agustín Lara, María Greever, Manuel Ponce, entre otros, bajo la Dirección del Maestro Jesús Suaste.

MÚSICA EN LA UNAM. Concierto Internacional con el violinista Milan Pal’a artista invitado de Eslovaquia, presentará un programa compuesto por: Partita no. 2 de Bach, Duelo para violín solo de Luis F. Ramírez, Passacaglia de Vladimir Godár y Cadenza para violín solo de Ladislav Burlas, entre otras; en la sala Carlos Chávez a las 18:00 horas. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, Director Ronald Zollman, director huésped; Leonard Elschenbroich, violonchelo Solista; se presentará con un programa integrado por: Obertura de Colas Breugnon y Concierto para violonchelo de Kabalevsky y Sinfonía no. 12 El año 1917 de Shostakovich; en la sala Nezahualcóyotl, el sábado a las 20:00 horas y el domingo a las 12:00 horas.

SESIONES de JAM con seis músicos de Morelos. Primera ronda: Erick Moronatti (Chronos fuzz, Gallo Lobo); Domingo Icaza (Los Pápalos y Amarranavajas); Israel Icaza (Burning House). Segunda ronda: Fernando Rivas (300 Rubias Suicidas y Holy Rat) Laura Suag (Mandorla); Fernando Lameda García (Rainglus. En Espacio182 cafetería de 19:00 a 23:00 horas, costo $20.00, avenida Morelos 182 centro.

TEATRO INDÓMITO presenta “La Promesa”, en Casona Spencer a las 19:00 horas, donativo 80.00 y 60.00 con descuento, Hidalgo 22 centro, teléfono 3187709.

EN EL MANOJO: Tributo a The Beatles con Leonnes a las 19:00 horas, donativo 30.00. Tributo a Chava Flores con Miguel Coronel y Ricardo Aguilar a las 22:00 horas, cooperación voluntaria consciente. Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfono 3180740.

"TLOKE NAHUAKE, senka tlazokamati" puesta en escena con un toque místico y poderoso de raíces mexicas, folklor mexicano e interacciones con las fuerzas elementales que no se perciben a través de los sentidos externos; nos pondremos en contacto con la esencia de los elementos; Tierra, Agua, Aire y Fuego; en con ‘Todos Hacemos Circo’ Academia circense de acrobacia y danza aérea en Cuernavaca, a las 19:00 horas, costo $80.00 adulto y $50.00 niños, avenida Domingo Diez 205 Colonia Lomas de la Selva, teléfono 206 6863.

CULTURA BAKTUN presenta a La Perra Power-Dúo Y Never After Before en concierto a las 20:00 horas, cooperación $40.00, Subida a Chalma 703 fraccionamiento Lomas Tetela, teléfono 3332097.

CHINELO PULQUERIA TRADICIONAL presenta al cantautor Alfonso Maya; Jared Yaotl Oficial artista invitado, a las 20:00 horas, donativo $150.00, calle Morelos 43 Yautepec centro, teléfono celular 73535 90070.

