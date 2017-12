Local

Erick A. Juarez |

2017-12-01

El novio de una las mujeres asesinadas ayer en el municipio de Temixco, denunció que fueron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Comisión Estatal de Seguridad Pública quienes abrieron fuego en contra de las víctimas, derivado a una venganza por parte del titular de la CES, Alberto Capella.

En conferencia de prensa, Luis Daniel Preciado García, relató que alrededor de las 03:30 de la madrugada recibió una llamada de su novia quien le mencionaba que eran atacados por elementos policiacos estatales, en donde supuestamente había una fiesta familiar en la calle Francisco I. Madero de la colonia Nopalera, del municipio de Temixco.

"Cuando yo identifiqué los cuerpos; las imágenes que vi, te lo juro que hay saña y tortura; tenían golpes y moretones con disparos de tiros de gracia; las marcas que habían en sus cuerpos parecían que fueron torturados".

Sin embargo, narró que al llegar al lugar de los hechos los agentes policiacos tenían un cerco especial a un kilómetro de los hechos, mencionando que cuatro mujeres, un menor de edad y un hombre habían sido asesinados por elementos policiacos, señalando que se cuenta con videograbaciones de los hechos ocurridos durante la madrugada de este jueves.

"Yo supe que desde que iniciaron el fuego los policías, había una patrulla en la calle y ellos estaban haciendo un cerco de seguridad para que nadie pasara; tengo familiares que están detenidos en la Fiscalía General, además de que no pertenecen a ninguna banda delictiva; mis familiares se dedicaban a la compra venta de automóviles (...) Al parecer mi familia ya había tenido ciertos percances con la policía anteriormente, siempre son por parte de la policía; ya habían tenido problemas directamente con la policía; la policía llegó disparando", reiteró.

Preciado García declaró que durante las agresiones por parte de los agentes policiacos, quienes asesinaron a cinco mujeres y un bebé, aseguró que los agentes policiacos torturaron y asesinaron de manera violenta a sus familiares, debido a que presentaban el tiro de gracia y huellas de tortura, según la necropsia de la FGE.

"Cuando yo llegué tenían un cerco de seguridad de un kilómetro, no estaban dejando pasar; desde que llegué se escuchaban muchos disparos, nosotros tenemos evidencia desde el momento que empezaron a disparar, sin preguntar nada, sin tocar la puerta, uno de mis sobrinos que estaba dentro se comunicó conmigo y me dijo voy a entregarme porque la policía sigue afuera y siguen disparando y nos están gritando de que si no salimos los adultos y nos entregamos van a matar a todos, así me decían; él es adulto y está detenido (...)

Capella desde un principio está encizañado con nosotros, yo quisiera saber eso, en algún momento un grupo delictivo quiso secuestrar a mi cuñado y hubo una balacera afuera de la casa de mi cuñado, nadie se metió y ahí murieron unos policías y derivado de eso, los policías nos han dicho que ahora sí nos iban a matar, es una venganza", dijo.

La pareja sentimental de una de las occisas, reveló que los familiares de su novia se dedican a la compra venta de vehículos, de los cuales, se les decomisó cuatro camionetas lujosas y una cuatrimoto, mismas que aseguró se cuentan con los papeles en regla.

Por ello, exigió a las autoridades estatales que entreguen los seis cadáveres debido a que la Fiscalía General del Estado no lo ha hecho, además de que demandó al gobernador Graco Ramírez Abreu a sancionar a los elementos policiacos que participaron en las agresiones.

Por su parte, el abogado de la familia Chapa Valdés, Juan Manuel Cuéllar Miranda, dijo que en breve interpondrá una denuncia penal en contra de los elementos que participaron en la agresión, por el delito de homicidio y actos de tortura, quienes atacaron a la familia con armas de fuego, privando de la vida a seis personas, entre ellas un menor de edad.

"Ahorita hay menores de edad que están detenidos en la FGE, por lo que presentamos un amparo y estamos a la espera de que nos lo otorguen por privación ilegal de la libertad, por el momento deberían de quitarle a los elementos sus armas de cargo, así como realizar las pruebas de balística de las armas que privaron de la vida a las seis personas (...) El hermetismo que hay entre las autoridades nos da mucha desconfianza porque no es normal, ya que están rebasados hasta este momento", dijo.

Cabe destacar que en conferencia de prensa, el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra aseguró que fueron cuatro mujeres, un adolescente y un bebé los que murieron y dos infantes resultaron heridos durante una balacera registrada ayer jueves entre policías e integrantes de un grupo delictivo en la colonia Rubén Jaramillo.

Según el jefe policiaco, derivado a denuncias ciudadanas e información de inteligencia que señalaban que grupos delictivos estarían operando en Temixco, unidades de investigación estuvieron desde la noche del 29 de noviembre, recabando información para evitar hechos delictivos, particularmente homicidios.

Señaló que alrededor de las 03:00 horas, se logró el aseguramiento de José Manuel “N” en un vehículo Mazda, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros, así como envoltorios con marihuana.

Tras la detención de dicho sujeto, se ubicó un domicilio en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, donde presuntamente se encontraba una casa de seguridad en donde se presumía la existencia de personas secuestradas.

Al arribar al sitio, se visualizó a unos sujetos que recibieron a balazos a los policías, por lo que se aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, buscando en todo momento persuadirlos para su entrega voluntaria y evitar el enfrentamiento, pero las agresiones del grupo delictivo subieron de tono y los uniformados repelieron la agresión ya que un policía recibió un impacto de bala en el chaleco balístico y otro en el escudo de metal, prolongando el enfrentamiento durante más de dos horas.