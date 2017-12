Local

Yesenia Daniel

2017-12-01

-Son generados por la falta de dinero, trabajo y alimentos, señalan

Jojutla, Mor.- En el albergue y comedor comunitario de La Alameda en Jojutla centro, ayer se suscitó un problema entre las personas que usan estos espacios: se acabaron las donaciones de alimentos perecederos y tras acordar en una junta dar una cooperación de 10 pesos por ración, se empezó a “cobrar” la comida y desayuno, lo que generó molestia en algunas personas que siguen padeciendo el haberse quedado sin empleo y sin vivienda tras el sismo del 19 de septiembre.

La falta de alimentos frescos para preparar comida fue para Yazmín Iturbide, como recibir nuevamente, una porción de dura realidad.

Los alimentos frescos como verduras, carnes y lácteos, se terminaron hace dos semanas aproximadamente, éstos eran donados por los locatarios de los mercados, en los primeros días después del sismo, desde Cuernavaca del “Adolfo López Mateos”, y consecutivamente del mercado “Benito Juárez” de este mismo municipio.

“Nos daban que una rejilla de jitomate, cebolla, verduras, frutas, quesos, pan, pero todo eso se fue acabando y lo entendemos y agradecemos; la situación es que aquí hay gente que perdió su empleo y no tiene dinero, se acordó dar una cooperación voluntaria de diez pesos por ración, si los tienen los pagan si no tienen pues no, pero a veces la gente, si son cinco u ocho integrantes de familia son 80 pesos en la comida y 80 en el desayuno y no tienen para comer, a veces se quedan con hambre”, explicó Yazmín Iturbide.

Este comedor comunitario empezó a funcionar al día siguiente del sismo porque la zona en donde se ubica fue otra de las más afectadas por el movimiento sísmico; se encuentra entre la calle Ricardo Sánchez y el puente de Los Suspiros en la colonia Benito Juárez, en donde murieron al menos 4 personas, entre niños y adultos. Fue hasta este punto a dónde llegó el presidente Enrique Peña Nieto, el 20 septiembre y prometió que con apoyo del gobierno federal, Jojutla se volvería a poner de pie.

En el almacén del comedor sólo quedan enlatados como atún, sardinas, arroz, fríjol, azúcar y mucha sal, pero quienes saben de la preparación de alimentos están conscientes de que esto no es suficiente.

Tras limar asperezas entre quienes están viviendo aquí, los damnificados acordaron organizar una kermes este próximo sábado para recaudar fondos para comprar, sobretodo carne y leche para alimentar a los niños, la kermes será este sábado a las 4 la tarde en la Alameda de Jojutla.

También hacen un llamado a la gente que desee donar alimentos perecederos a entregarlos de manera directa en este lugar.