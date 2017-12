Serpientes y escaleras - ¿Qué pasó en Temixco?

Opinión

Hay versiones encontradas sobre un hecho lamentable y doloroso. Ahora fueron seis las personas que pierden la vida en un incidente que nos recuerda el tamaño del problema que enfrentamos como sociedad. Politizar la violencia ha sido un grave error que hoy pagamos todos.

La historia la hemos visto varias veces desde hace años, se presenta en todo el país y continuamente muestra el rostro más vil e inhumano del hombre. Hablo de la violencia, de la inseguridad, del dolor que causan los embates de los grupos delictivos y la impotencia que provoca ver como todo pasa sin que pase nada. Ayer fue un día negro para Morelos, ahora fueron seis personas las que perdieron la vida en un hecho no muy claro, pero terrible: cuatro mujeres, un niño y un bebé fueron masacrados; dos niños más y un adulto resultaron heridos. Hay versiones encontradas y una sola realidad: Morelos está bañado en sangre.

Desde muy temprano la información comenzó a circular, el hecho no era menor: seis personas habían sido ejecutadas dentro de una vivienda en la colonia Rubén Jaramillo de Temixco: cuatro mujeres, un niño de dos meses y un joven de 14 años. Una versión hablaba del enfrentamiento entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada; otra decía que había sido la propia policía quien cortó la vida a seis personas, incluyendo un bebé, en una especie de ejecución extrajudicial; tres personas más, entre ellas dos niños de 2 y 3 años resultaron heridas con impactos de bala en la cabeza en esos mismos hechos.

Los rumores se esparcieron muy rápido porque la información oficial tardó en llegar; las primeras versiones de algunos reporteros referían que un vecino afirmaba haber recibido una llamada telefónica de su novia (una de las mujeres fallecidas dentro de la casa) en la que le decía que eran policías quienes les estaban disparando y amenazaban con matarlos.

Pasadas las dos de la tarde el Comisionado Estatal de Seguridad Pública dio su versión de los hechos: fue un enfrentamiento con grupos criminales que al parecer tenían personas secuestradas, se trató de persuadir, se repelió la agresión, el enfrentamiento duró dos horas y el resultado lamentable fue la muerte de seis personas. “Los hechos ocurrieron en la calle Venustiano Carranza del municipio de Temixco” dijo el comisionado Capella.

El comisionado de seguridad refirió que desde hace varias semanas se han registrado hechos violentos en varios municipios de Morelos, habló de un sujeto apodado “El Crispín”, posible líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y de una persona conocida como “El Señor de la V”, a quien atribuyen su participación en diversos actos de violencia. Esta persona, dijo Alberto Capella, había sido detenido, pero después liberado “desconozco las razones” por las autoridades judiciales.

La versión oficial presentada por Alberto Capella afirma que antes de estos sucesos hubo tareas de investigación policial y seguimiento a grupos delictivos; durante los acontecimientos ocurridos la madrugada de ayer, afirmó, se actuó con estricto apego a derecho, respetando los protocolos e implementando en todo momento el diálogo como medida de persuasión. La policía actuó cuando la agresión subió de tono, dijo el tijuanense. “En Morelos se acabó la impunidad que había en otros tiempos”.

Horas más tarde apareció la versión de un familiar de las víctimas. Una persona identificada como Luis Daniel Preciado García se presentó ante los medios de comunicación y narró algo muy distinto a lo que dijo en el C5 el representante del gobierno estatal. Según este joven su novia (una de las mujeres asesinadas) le llamó a las 3 de la mañana y le pidió ayuda porque la policía les estaba disparando y amenazaba con matarlos; “Llamé al ejército, me traslade al lugar, había un cerco de seguridad de un kilómetro y no dejaban pasar ni a los soldados”

“No somos delincuentes, la policía ya nos había amenazado y hace unos meses nos detuvieron, pero nos soltaron porque aunque nos trataron de fabricar delitos, nunca pudieron presentar las pruebas... Esta vez llegó la policía y ejecutó a mi familia, dicen que repelieron la agresión, que había personas secuestradas, pero nunca presentaron a los secuestrados y las únicas víctimas fuimos nosotros”. Y aporta un dato más: “El señor Capella dice que los hechos ocurrieron en la Calle Venustiano Carranza de la colonia Rubén Jaramillo y no es cierto, la casa está en la calle Francisco I. Madero de la colonia La Nopalera… tenemos videos en los que se prueba que la policía llegó a matar a mi familia”.

Las versiones sobre lo ocurrido son diametralmente opuestas; no es claro qué fue realmente lo que pasó, pero es evidente que el nivel de violencia en Morelos está aumentando exponencialmente. A los hechos de ayer en Temixco se suman otros que han ocurrido en los últimos días en otros municipios de la entidad, principalmente en la zona metropolitana. Alberto Capella afirma que se trata de la pelea entre grupos rivales y responsabiliza directamente a algunos personajes del baño de sangre en el que está inmerso el estado.

Morelos vuelve a ser nota nacional por hechos de violencia, lo ocurrido en Temixco es terrible porque en independencia del detalle de lo que paso, seis personas pierden la vida, entre ellas un recién nacido.

El problema delictivo en nuestra entidad es real, es enorme y está presente en todo el territorio, como lo esta en todo el país. Es importante que se aclare qué fue lo que pasó en Temixco, pero también es fundamental que se entienda que la violencia no distingue colores, credos ni ideologías.

La masacre de Temixco nos muestra la crisis que enfrentamos como sociedad y es un fuerte mensaje que debe hacer pensar a los gobiernos y a la clase política sobre la dimensión del problema que tenemos enfrente.

Si la violencia y la inseguridad se politiza, perdemos todos.

posdata

Este día la dirigencia estatal del PT dará a conocer a su precandidato a la gubernatura de Morelos, se trata del ex alcalde priísta Manuel Martínez Garrigós.

El anuncio que hará Tania Valentina pondrá el cascabel al gato en las izquierdas morenistas; la lógica nacional advertía que en Morelos el movimiento obradorista iría de la mano del PT, pero parece que en la tierra de Zapata la dinámica puede ser otra.

La dirigente estatal del PT forma parte de la cúpula nacional de su partido, es cercana al profesor Alberto Anaya y aunque Tania Valentina es conocida por su gusto por el dinero y sus afectos personales hacia Graco Ramírez, difícilmente actuaría a contrapelo de la línea nacional.

Morena es el partido con más crecimiento en Morelos, pero por la simpatía popular que despierta Andrés Manuel López Obrador, no por algún líder local. Aunque como persona es un buen hombre, el alejamiento de Rabín Salazar de Morelos le vuelve un candidato que necesita de un gran esfuerzo para traducir el reconocimiento a AMLO en votos para él. Más claro: Morena es bien vista por la gente, pero no tiene estructura ni operadores para traducir el reconocimiento público en votos.

Habrá que ver hasta donde llega el PT Morelos en su intento por ir solos en la carrera del 2018; difícilmente el Partido del Trabajo ganaría la gubernatura, pero pueden afectar a Morena y complicar el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos.

Independientemente de la imagen pública de Manuel Martínez, quienes caminan en los pasillos de poder le reconocen su capacidad como operador electoral y la fuerza que aún tiene en algunos sectores. Como precandidato del PT estará en condiciones de sentarse a la mesa política de Morena si se busca una alianza.

El desprecio de Morena a muchos liderazgos locales ha generado inconformidad en distintos sectores y enojo en varios grupos políticos y sociales. La manera como el partido de AMLO ha tratado al PT en Morelos fue lo que provocó esta situación; es la misma razón por la que se les fue José Luis Urióstegui.

La alianza de Morena con el PT ya se encareció.

nota

La ejecución de seis personas en una vivienda de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco se difundió muy rápido en diversos portales y medios de comunicación. La historia era terrible y de inmediato acaparó la atención.

Así lo difundió Héctor Raúl González en el portal La Silla Rota:

Al menos 6 muertos en Temixco, entre ellos un bebé

El hecho dejó cuatro mujeres, un adolescente y un bebé muertos. Además se reportó que otros dos menores fueron trasladados a un hospital

Un presunto enfrentamiento a balazos al interior de un domicilio entre personas armadas y elementos policíacos se registró esta madrugada en el municipio de Temixco, el cual dejó los cadáveres baleados de cuatro mujeres, un adolescente y un bebé.

Además se reportó que otros dos menores fueron trasladados a un hospital con heridas de bala en la cabeza. Los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio ubicado en la Calle Francisco I Madero de la Colonia Rubén Jaramillo en el Municipio de Temixco, perteneciente a la Zona Metropolitana de Morelos.

De acuerdo con vecinos, alrededor de las 3:00 horas de este jueves elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio para implementar un operativo, del cual se desconoce el objetivo. Minutos después comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego.

Uno de los vecinos dijo que una de las mujeres agredidas es su novia y que vía telefónica le informó que policías disparaban en contra de los habitantes de la casa. Hasta el momento el Gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, no ha emitido una versión oficial sobre estos hechos.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, policía federal, y agentes de la Procuraduría General de la República. También fueron detenidas varias personas y aseguradas dos camionetas, una Hummer y un BMW, así como un vehículo Audi y una cuatrimoto.

Los vecinos han informado que los habitantes de la casa se dedicaban a la venta y compra de vehículos usados. Aseguran que periódicamente viajaban a la frontera con Estados Unidos para adquirir los autos, mejorarlos y venderlos en Morelos.

Los cadáveres de las seis víctimas fueron levantados por trabajadores del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado.

post it

Los jaloneos entre partidos para alcanzar acuerdos y formalizar alianzas se intensificaron en las últimas horas. En algunas mesas políticas de la Ciudad de México se observa lo que ocurre en Morelos, se analizan los escenarios y el actuar de algunos personajes.

Después de lo votado en la última sesión de la cámara de diputados el panorama cambió sustancialmente para varios actores políticos. Los pocos que aún parecían rescatables del PRI quedaron sellados por un voto al que se le atribuyen muchos millones de pesos de por medio.

Un nuevo Hashtag ha puesto de moda en el GPPRI: #TodosSomosPacoMoreno

redes sociales

Este día el director general del IMSS Mikel Arriola encabezará la reapertura del Centro Vacacional IMSS Oaxtepec y el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor; ambos resultaron dañados durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

En el acto se contempla la presencia de la gerente senior de relaciones públicas de Six Flags México Lorena Zamora, así como del gobernador Graco Ramírez y Santiago de María Campos, director de prestaciones del IMSS.

es viernes

En medio de tantos ajetreos sociales y políticos, recordemos algo que escribió mi querido Germán Dehesa allá por el año 2008:

… hay dos consejos que a mí me han sido de enorme utilidad y en mucho me han ayudado a acercarme a la tercera edad. El primero me lo proporcionó mi venerable cardiólogo, que a la letra dijo: todo está bien, Germán, pero cuídate mucho y no te vayas a morir discutiendo con un imbécil. El segundo es un corolario a las leyes de Murphy: “Nunca discutas con un imbécil; es posible que la gente no perciba la diferencia”.

No discutas: hoy toca.

