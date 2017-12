Brevi@rio... - Caso Temixco y el destape de Meade

Opinión

Miguel Angel Provisor

2017-12-01

Mucho más de lo que se ha informado oficialmente sobre los hechos ocurridos en el municipio de Temixco, tendrán que explicar las autoridades al mando del Comisionado de Seguridad, Alberto Capella. La versión de que las personas caídas en un enfrentamiento con presuntos delincuentes son víctimas del fuego cruzado es inverosímil, y este pudiera ser el colofón de una larga cadena de presuntos errores y malas actuaciones de la policía del Mando Único y ahora policía Morelos.

Difícil de creer que haya ocho víctimas (seis bajas y dos con lesiones graves) del fuego cruzado entre policías y delincuentes, y sin embargo, la versión oficial es que en la refriega que por cierto también duró más de dos horas, es que se trata de familiares de los malosos que se encontraron en el peor lugar y en el peor momento de sus vidas; nada más y nada menos que entre las balas de la policía y de los presuntos parientes. Bastará entonces aclarar de qué lado salieron los proyectiles que terminaron con la vida de seis y de dos más lesionados, que para mala fortuna de todos resultaron ser niños y mujeres.

El hecho es que este caso no es el único con el que se ha estigmatizado a la policía del Mando Único y ahora policía Morelos. Son varios los enredos en que de igual forma se han puesto entre dicho los procedimientos y el accionar de los elementos policíacos, incluso son varios los expedientes relacionados con su presunto abuso o negligencia, lo que supondría procesos internos de investigación y sanciones, y sin embargo, no han sido suficientes para prever la recurrencia de más casos donde la policía es señalada por no seguir los protocolos correspondientes y actuar más por instinto que de manera sistemática.

En fin, mientras las investigaciones avanzan y darán resultados para tratar de explicar lo que ocurrió, la duda también crecerá alimentada por las versiones encontradas sobre la actuación de la policía, y que apuntan a un presunto abuso o negligencia en perjuicio de las víctimas, convirtiendo este caso nuevamente en una olla de presión para las autoridades del gobierno del estado y para el responsable de la seguridad pública en Morelos…

BREVES: El destape de José Antonio Meade para convertirse pronto en el candidato del PRI a la presidencia de la república, alborotó la gallera del tricolor y tal parece que el tiempo de las vacas sagradas pasó a la historia, por lo menos en este proceso interno rumbo a las elecciones del próximo julio del 2018. En la carrera por la nominación del PRI quedaron varios hombres y mujeres de abolengo y aunque muchos apostaban por Osorio Chong o incluso por Manlio Fabio Beltrones, y otros más osados por el Aurelio Nuño, la justificación del por qué al final es Meade, se maneja de manera decoroso, y en lugar de reconocer que la sociedad está harta del viejo PRI y de quienes lo encumbran, siendo su peor desventaja de cara a las elecciones, resulta que también en el tricolor llegaron los tiempos de la “ciudadanización de las candidaturas”, así es que ver para creer, pero por lo pronto entre la algarabía, las dudas y suspicacias, y uno que otro cuestionamiento al propio precandidato, por aquello de sus responsabilidad en la debilitada economía del país, por el momento lo priístas salen bien librados con este destape… Pero donde las cosas andan hecho un desgarriate es en Morena y sus candidaturas para el estado de Morelos, pues resulta que los que ya estaban con un pie en el estribo se tendrán que bajar, debido a que el proceso no es el bueno sino que se tendrá que reponer. Con todo y que el senador Rabindranath Salazar Solorio ya estaba firme para la gubernatura y todos los demás presuntos precandidatos, la realidad es que tendrán que pasar por las armas otra vez, y esta vez a ver si no se caen… Reapareció el rector de la UAEM Alejandro Vera y anunció que va a renunciar al cargo, pero no porque vaya a enfrentar el proceso judicial en su contra por presunto desvío de recursos que le montó el gobernador y sus huestes, sino porque va a buscar una candidatura al Congreso de la Unión, ¿qué tal?...

