Nosotros - Morelos: Los poderes amafiados

Opinión

| José María Román Román

2017-12-01

“Sin principios y valores, no puedes aplicar el derecho” Licenciado Carlos Iván Arenas, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

Esta frase pronunciada por un impartidor de justicia dice mucho de lo que pasa y no pasa en nuestro estado en todos los renglones de su vida, pero sobre todo, en todos los renglones de la actividad jurídica que están obligados a obedecer desde el más humilde funcionario, hasta el más encumbrado. Deliberadamente la tomé con el objeto de analizar lo que sucede y como suceden las cosas en la entidad cuando no se aplica el derecho y cuando su falta de aplicación por parte de quienes están obligados, hacen que cada día la convivencia y desde luego la actividad cotidiana se convierta en un desastre y una interminable confrontación social.

Los tiempos electorales están prácticamente a la vuelta de la esquina, pero la dinámica de esos tiempos ya está procesándose y es ahí donde esa falta de valores y desde luego de principios hace que nuestra democracia siga en una imparable decadencia. Por principio, aún se carece de fiscal federal para delitos electorales en materia electoral federal y estamos ya en plenos proceso. Hay por otra parte vicios que aún no se han corregido y que el antiguo fiscal Nieto tocó e investigó y que a la fecha no se ha sabido de ninguna consignaciónpara que la gente crea en el próximo proceso electoral. Por falta de espacio solo me referiré al asunto de Obdebrecht del que el señor Nieto Ex fiscal federal electoral dijo que ya tenía finalizado y que involucra al pasado proceso electoral por la cantidad de dinero que se entregó a quien manejó la campaña de EPN y que se habló de haber entregado al señor Emilio Lozoya en la cantidad de 5 millones de dólares. Esta falta de valores cuando se ocultan estos hechos bajo el expediente de ser información reservada solo nos conduce a deducir que son altísimas las posiblesactividades de corrupción o por lo menos de ocultamiento de algo que ignoramos que sea y que no se justifica se ponga en secreto, ya que se trata de dinero público y no existe al menos a la vista razón de peligro para la sociedad si esto se da a conocer.

En Morelos la colusión de los poderes no puede ser más nefasta y se da por pérdida de valores de los legisladores, ya que a la ligera o por intereses ajenos a la sociedad han contribuido a que el Gobernador haga lo que desee en todos los terrenos legales y extralegales que les manda como proyectos legislativos. Tenemos el caso del Cuauh en el que se involucraron el legislativo y el poder judicial que a cambio de poderlo procesar y retirarlo del cargo, se dio a cambio y se habla en voz alta el que los propios magistrados tuvieran autorización del congreso para reformar la constitución y permitir su permanencia hasta por 20 años. En el ámbito municipal son muchos los excesos y abusos que el Congreso del Estado y el propio gobierno estatal ha aplicado sometiendo a los municipios, violando incluso la Constitución como en el caso del Mando Único, que se impuso por la fuerza, aun en contra de los municipios. La obra pública estatal mala y de pésima calidad y abusiva en los precios es notoria y esa falta de valores y principios ha hecho que los diputados no revisen, rechacen o valoren el precio y las calidades de lo que en esencia debe ser útil a la sociedad morelense. Tampoco han ejercido vigilancia por falta de valores y principios éticos los legisladores cuando han permitido y avalado préstamos al ejecutivo estatal, llegando a la fecha a tener un monto de deuda pública que se menciona superan los 20 mil millones de pesos.

Pero la contradicción obvia que podemos desglosar es el hecho de lo que acontece en el propio Tribunal Superior de Justicia donde se ha hablado recientemente de nombrar a gusto de algunos magistrados los próximos jueces que cubrirán las vacantes y que a la fecha se ha lanzado por convocatoria. Los privilegios del cargo para los altos funcionarios del poder judicial, destacan esta frase cuando no se valora la justa retribución de sus emolumentos de acuerdo a la situación del pueblo y se adjudican prestaciones abusivas como aguinaldo, gastos de representación y salarios indecorosos. El abuso de las pensiones por parte de ex magistrados es otro rubro que salta a la vista y donde es notoria la falta de valores y principio y me refiero al caso del ex magistrado Rolando Aguilar. La misma trágica suerte puede decirse de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos que gozan de todos estos privilegios que he mencionado. No es posible hacer justicia cuando el que la imparte, actúa en esencia con injusticia en su propia persona, cuando se adjudica a su beneficio recursos y derechos inmorales, aunque lo suban al rango de legales.

Viene bien lo que el matemático árabe Al Khawarismi mencionó en su tiempo: “Si tiene ética, entonces su valor es =1. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será=10. Si también es rico, súmele otro cero y será=100. Si por sobre todo eso es además, una bella persona, agréguele otro cero y su valor será=1000. Pero si pierde 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor pues, solamente le quedarán los ceros.

Es a Usted a quien le corresponde juzgar.