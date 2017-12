Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-01

CUAUTLA, MOR.- Los Arroceros del Cuautla estrenarán entrenador en la persona de Ignacio Rodríguez Bahena, además de que cambiarán de sede y jugarán el torneo de clausura de la segunda división nacional de la categoría de los nuevos talentos en el estadio de Oaxtepec, los viernes a las 18 horas, dado que el sismo del 19 de septiembre dejó la cancha de la unidad deportiva Isidro Gil Tapia con serias dificultades, tanto que en los últimos cotejos del certamen de apertura de la mencionada divisional sólo se permitió el acceso al público en las gradas de sol, por lo que se optó por irse a otra sede, cerca de la Heroica.

Termina el ciclo de Mario Hernández

Mario Hernández Calderón deja de ser el director técnico de la escuadra de Arroceros del Cuautla, a los que dirigió por espacio de dos torneos, y en el de clausura llegó para calificarlos a las finales, pero en la apertura, las cosas no salieron, con todo y que al inicio de la temporada, al ser entrevistado en el estadio Centenario, indicó que tenía el plantel para campeonar, pero los resultados no fueron los apetecidos, y pronto se vino al suelo toda posibilidad hasta de calificar a las finales. Mario no estuvo en los últimos duelos, y se dijo que fue por cuestiones de salud, para atender una enfermedad.





Nacho Rodríguez

Ignacio Rodríguez Bahena fue portero del Zacatepec y de la selección nacional en 1986, y como director técnico llevó al título a los Freseros del Irapuato que tenía en sus filas a Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero en la lucha por el ascenso se perdió frente a los Xolos del Tijuana que tenía a Gerardo Galindo, y después dirigió, entre otros, al que se hizo llamar Zacatepec, y tras una breve pausa, terminó con el Baxter, con quien conquistó el ascenso de la cuarta a la tercera división, y de ahí sale para tomar las riendas de los Arroceros del Cuautla, con la intención de hacer un torneo de clausura de buen nivel y hasta para calificar a las finales, sentando las bases para que en el apertura siguiente, se tengan posibilidades de pensar en el ascenso a la segunda premier, pero con poco dinero

Problemas en el interior del equipo

Se habla de que existen problemas en el interior del equipo y hasta se obliga a algunos entrenadores a colocar a determinados elementos en la alineación, lo que, de ser cierto, tendrá que combatirlo Ignacio Rodríguez, quien no se caracteriza por permitir que las alineaciones se las impongan, sino que juegan los que están en mejores condiciones para el club que está bajo sus órdenes, pero estas leyendas negras existen en el Cuautla.