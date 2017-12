Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-01

1.- Ignacio Rodríguez al Cuautla

2.- América

3.- Halcones

1.- Ignacio Rodríguez Bahena, como lo informé la noche del miércoles, es el entrenador de los Arroceros del Cuautla y, efectivamente, ayer fue presentado oficialmente, siendo la mejor decisión de parte del club, pero no estoy seguro que lo sea de parte del director técnico, por todas las leyendas negras que circulan en torno a la escuadra de la segunda división nacional de la categoría de los talentos, y es que se dice que se obliga al técnico a incluir a determinados futbolistas por no sé qué razones, lo que dificulta el trabajo del que se encuentra al frente del plantel, y el hecho de que el ex portero de la selección no sea de los que obedecen este tipo de consignas, le vaya a acarrear dificultades y que le sea dado un trato similar al que se le dio a Mario Hernández Calderón, en donde se dice que le tendieron la cama para que saliera al no sujetarse al código que tiene vigencia en el interior del plantel, sin que se sepa si los directivos son partícipes, ajenos u omisos, el caso es que si no viene el orden en el plantel, es un hecho que no se calificará a finales, y menos se podrá pensar en el ascenso, dejando por sentado que a los directivos, al igual que a los futbolistas y a los entrenadores, es lo que les lleva a continuar en esta batalla; es obvio que así es, pero ¿así es?, ¿si se quiere ascender?, ¿sí es conveniente para el club el que se llegue a la segunda premier o se prefiere seguir en la segunda en que se está?.

a.- Ignacio Rodríguez Bahena es un triunfador, es de los que se toman las cosas en serio y así lo trasmite a sus pupilos, por ello tiene hasta un título en liga de ascenso: Irapuato.

b.- Sabe manejar situaciones, en aquel conjunto fresero se tenía a Cuauhtémoc Blanco, y no se sabe que haya causado dificultades ni divisionismo dentro del plantel del Irapuato.

c.- Conoce la entidad porque aquí nació, y al futbolista desde el que vive en el llano y va hasta el profesional; recién dirigió al que se hizo llamar Zacatepec; faltó suerte y salió.

d.- Con los Arroceros se tuvo a Mario Hernández, y en el primer torneo en el que fue el entrenador, en la clausura, llegó a las finales, y lo hizo bien, pero le faltaron jugadores.

e.- Para el siguiente torneo, en el Centenario aseguró que se tenía equipo para luchar por la corona en el evento de apertura, pero algo pasó y desde la primera jornada se fracasó.

f.- Incluso ya no estuvo al frente del conjunto en los encuentros finales, cuando se ganó al Orizaba y se le quitó lo invicto y en territorio jarocho, dejando constancia de calidad.

g.- Era cantada su salida y en la búsqueda de entrenador, se citó a Jaime Ríos, pero vino la designación de Ignacio Rodríguez, porque tiene una experiencia superior en dirección técnica, y sus logros saltan a la vista, son la constante, por lo que con Cuautla va a ganar

h.- Sin embargo, no está demás advertirle que hay leyendas negras que circulan sobre el conjunto arrocero, lo que tiene que resolver con inteligencia y con autoridad inteligente.

i.- Los directivos deben colaborar, porque se deja la impresión de que abandonan a su suerte a los entrenadores y con ello no se puede alcanzar una armonía para ser exitoso.

j.- Nacho ha salido airoso en tantos casos que se da como un hecho que ahora va a ser lo mismo, pero es uno de los retos más importantes dentro de su carrera de entrenador.

2.- América llegó a tres encuentros sin saber lo que es hacer un gol; no todo son ganas, la calidad se necesita en algunos instantes y creo que en el plantel no todos están igual.

3.- Que los Halcones van a despedir a Francisco Sánchez, que era manejado por Germán Villa desde la tribuna; al parecer llega Marcelino Bernal, ¿para que lo dirija Germán?