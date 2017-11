Local

Gerardo Suarez |

2017-11-30

-Presenta tres amparos para evitar su detención y la de su esposa, merced a la persecución de Graco

-Pediría licencia como rector si se generan condiciones para resolver la situación financiera de la UAEM





Para evitar ser detenido por las órdenes de aprehensión por supuestos delitos Alejandro Vera Jiménez y su esposa María Elena Ávila Guerrero, presentaron tres amparos al tiempo de señalar que son inocentes de las acusaciones y la persecución de que han sido objetos por parte del gobierno de Graco Ramírez, por lo que anunció que podría solicitar licencia al cargo de rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por presiones políticas y también si se generan las condiciones para resolver la problemática económica derivado de los problemas estructurales.

El rector Vera Jiménez fue claro al precisar que tanto él como la investigadora María Elena Ávila son inocentes y por tanto, rechazó que sea un prófugo de la justicia y por ello ha decidido enfrentar todas y cada una de las acusaciones, al tiempo de precisar que han sido objeto de una persecución y por ende es un ataque a la UAEM.

Al ser cuestionado del por qué ha sido objeto de esta campaña de persecución y difamación, refirió: “Nos persiguen porque buscamos siempre el respeto y la defensa de los derechos humanos. Queremos decirles que seguimos del lado de la gente buena, que quiere construir un mundo más justo y más equitativo para todos. Estamos aquí, dispuestos a seguir luchando. Esta universidad ha asumido su papel histórico, ha entregado su conocimiento a la gente”.

Sin embargo, dejó en claro que enfrentará todos los señalamientos que se han dado desde el palacio de gobierno y por tanto, precisó que estas acusaciones en su contra carecen de todo fundamento en virtud de que la ley fue reformada con dedicatoria en su contra, en razón de que en julio pasado fue modificado el Código Penal local donde se considera el enriquecimiento ilícito como delito grave. Y es precisamente esa la acusación que ahora se le está queriendo aplicar, por lo que acusó que las instituciones están al servicio de una venganza política.

Ante los cuestionamientos de si participará o no para un cargo de elección popular, el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez, dejó en claro que el tema será analizado con su familia y su equipo de trabajo y por tanto, el próximo lunes dará a conocer su decisión una vez que la haya consensuado.

De igual manera, reiteró Alejandro Vera Jiménez, que tiene todas las pruebas para desestimar la acusación en su contra al afirmar que su patrimonio es producto de 30 años de trabajo y para lo cual, tiene los documentos que demuestran los créditos que contrató para comprar su casa y el departamento de sus hijas.

Sobre este punto, comentó: “No tengo vehículos, sólo tengo uno. Me están sacando como prueba, todos los vehículos que Mariel y yo hemos comprado en toda la vida. Tengo las cartas responsivas de los vehículos que compré y luego vendí. Hoy, sólo tengo un carro compacto”, y agregó: “Les aseguro que si me hubiera robado el dinero de la universidad, no me estarían persiguiendo como lo están haciendo. Si me lo hubiera robado, hubiera dado moches y entonces estaría tranquilo. Es el mundo al revés”, ironizó y dijo que en el fondo lo persiguen porque quieren impedirle participar en la elección de 2018.

Alejandro Vera estuvo en el Centro Universitario Los Belenes, acompañado del rector electo, Gustavo Urquiza Beltrán; el secretario General, Víctor Patiño Torrealva; todos los integrantes de la Junta de Gobierno; la secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores, Fabiola Álvarez Velasco; del coordinador general de Planeación y Administración, Miguel Albarrán Sánchez.