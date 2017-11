Local

Yesenia Daniel |

2017-11-30

-Motivo: por la falta de sanitarios para alumnos de la escuela “Juan Jacobo Rousseau”

Jojutla, Mor.- A pesar de la participación de padres de familia, maestros y particulares que han apoyado para que los niños no pierdan clases y retomen sus actividades escolares después del sismo, el director de la primaria “Juan Jacobo Rousseau” se mostró desalentado y temió la suspensión de clases en el presente ciclo escolar por no contar con las instalaciones, específicamente sanitarios.

La primaria “Juan Jacobo Rousseau” retomó las clases hace tres semanas en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de la zona céntrica de Jojutla, ya que su escuela aunque no será demolida, quedó en medio de la zona de devastación en donde se siguen demoliendo viviendas que colapsaron en el sismo del 19 de septiembre.

Oscar Alfonso Tajonar García, director del turno matutino de esta escuela, explicó que hace tres semanas pudieron reanudar las clases gracias a la gestión que hicieron padres de familia y maestros a la gerencia del supermercado Comercial Mexicana, que prestó un predio para instalar las aulas móviles que envió la Unicef; días más tarde llegaron los sanitarios móviles cuya renta fue pagada por la asociación civil “Abaco” de California, Estados Unidos llamada, pero la renta solo fue por un mes, misma que se vence este 8 de diciembre.

El director de la primaria, dijo que hoy no hay dinero para pagar la renta de los baños, por lo que prevén suspender clases a partir del lunes 11 de diciembre al no haber condiciones para que los niños asistan a clases.

Sobre las autoridades educativas, indicó que no ha recibido apoyo, y que solo se apegan a lo educativo y al cumplimiento de los planes de estudio, pero no con lo social y las necesidades de los niños.

“Esa es la incertidumbre de nosotros, ya no tememos quién nos solucione el problema de los sanitarios secos y que bueno para atender a los 500 alumnos que nos están llegando, de los 600 del total de la matrícula antes del sismo; pues estamos pensando qué hacer. La SEP (sic) desde el primer momento nos dijo que ellos no podían solventarlo porque son treinta mil pesos por diez sanitarios al mes y pues estamos buscando a la gente que siempre ha apoyado nuestra institución para que ellos nos solucionen el problema. Del IEBEM (Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos) no tenemos contacto con ellos, solo cuestiones de aprendizaje y no tenemos contacto con ellos”, declaró el director.

La falta de sanitarios como en este caso de la primaria “Juan Jacobo Rousseau”, es solo un ejemplo de las condiciones en las que los niños están recibiendo clases a más de dos meses del sismo del 19 de septiembre; hay otras escuelas fuera de Jojutla que aún no tienen clases de manera regular, otras están tomando clases en lugares públicos o en instalaciones prestadas.