Guadalupe Flores

2017-11-30

El director general de coordinadores de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Marcos Ibarra Infante, informó que los damnificados podrán utilizar de manera libre el recurso de las tarjetas del Fonden.

En conferencia de prensa, acompañado del director del Fondo Nacional de Vivienda, Carlos Flores Rico, señaló que los beneficiarios podrán reconstruir o rehabilitar de forma libre sus viviendas, será su decisión si utilizan el apoyo de las empresas autorizadas por el gobierno, dijo.





Además, indicó que no habrá ningún candado y podrán utilizar el dinero de las tarjetas de Fondo de Desastres Naturales “como quieran”, no será supervisado el uso del recurso y no habrá sanción para el beneficiario que ocupe el apoyo para otro fin que no sea la reconstrucción o reparación de su vivienda.

Sobre los errores en la entrega de las tarjetas, justificó la falla, luego de señalar que se debió a la reclasificación de la información, es decir, a la actualización del listado de padrón de beneficiarios.

Además, actualizó los datos del censo de viviendas dañadas, en Morelos son 15 mil 801 casas, de las cuales 9 mil 697 son daño parcial y 6 mil 104 con daño total.

Hasta el momento han sido demolidas 2 mil 45 viviendas y sean entregado 10 mil 502 tarjetas del Fonden, de éstas 7 mil 102 son de daño parcial y tres mil 400 de pérdida total.