Local

Presentan denuncia penal contra ex líder sindical del Poder Ejecutivo

Erick A. Juarez |

2017-11-30

-Daniel Hernández López es acusado por el delito de peculado

El ex dirigente sindical del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Daniel Hernández López, fue denunciado penalmente por el delito de peculado de un monto superior a los tres millones de pesos de las arcas del sindicato, así lo dio a conocer el abogado particular de los trabajadores sindicalizados, Said Basabe Gómez.

Fue alrededor del mediodía de este miércoles, cuando el secretario de Finanzas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Víctor Ricardo Franco Servín, presentó la denuncia penal ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de peculado y lo que resulte, misma que quedó asentada en el número de carpeta de investigación SJ01/4834/2017.

El litigante aseveró que de acuerdo con los reglamentos y la normatividad de sus estatutos mancomunados, tanto el secretario general como el de Finanzas, eran las únicas personas que podían disponer del recurso superior a los tres millones de pesos por concepto de las cuotas sindicales, aportaciones del gobierno del estado y gastos funerarios, entre otros conceptos.

“Esto inicia porque en el mes de mayo, llegan en los estados de cuenta y obviamente Daniel Hernández por ser titular de la cuenta, el secretario de Finanzas se da cuenta que hay retiros de altas cantidades de dinero donde él no participa, y obviamente Ricardo nota una irregularidad, porque sigue siendo secretario de Finanzas; hay circulares del propio líder sindical que reconoce su titularidad sin embargo, en los estados de cuenta, él hace el retiro de montos altos de dinero de manera personal”, dijo.

El experto en derecho penal lamentó que el ex líder sindical, Daniel Hernández, pudiera haber dispuesto de los recursos financieros, al momento de presumir un intento de falsificación de firmas para desviar la cantidad superior a los tres millones de pesos, debido a que Hernández López fuera destituido desde el año pasado.

“Lo que nosotros estamos pidiendo al Fiscal General, Javier Pérez Durón y en su momento al de Anticorrupción, se investigue cómo es que él dispone de ese dinero cuando no está facultado para hacerlo y sobretodo es un recurso público, además de que independientemente de que no sabemos en qué se ha gastado el dinero”, declaró.