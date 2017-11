Local

Jorge Robles Salazar

2017-11-30

Cuautla, Mor.- “Déjenme platicarles la experiencia que tuve al llegar a California, con un grupo de conciudadanos, donde a veces el tomar decisiones no ubica uno el contexto familiar, lo que significa reencontrarse con su hijo, su hija, con el nieto que no conoces, es tan impresionante, tan bonito ver el cariño, el amor con que se da el reencuentro”, señaló el alcalde Raúl Tadeo Nava, en la entrega de visas dentro del Programa de Reencuentro Familiar “Cuautla Sin Fronteras”, en la que 43 cuautlenses viajarán a California, Estados Unidos, en la que verán nuevamente a sus seres queridos.

En la Alameda, el alcalde Raúl Tadeo Nava, acompañado de integrantes del cabildo, hizo entrega de las visas al primer grupo que visitará Los Ángeles, California bajo el Programa de Reencuentro Familiar “Cuautla Sin Fronteras”.





Aquí Raúl Tadeo Nava, manifestó que los compatriotas que se encuentran en los Estados Unidos, tuvieron que marcharse porque aquí no encontraron oportunidades de trabajo; “nosotros los gobiernos no tuvimos la capacidad de generar empleos, los que estamos acá al frente de la toma de decisiones, no fuimos capaces de generar oportunidades para ellos y ellas, lo que los obligó a cruzar la frontera y poner en riesgo todo, para tener un mejor futuro”.

Agregó que “en la Capital Histórica de Morelos, se avanzará con el centro logístico que tenemos aquí adelante, necesitamos darle a nuestros nietos a nuestros jóvenes oportunidades de empleo, con la energía eléctrica que vamos a generar a partir del agua de drenaje de Cuautla, porque la termoeléctrica no va utilizar agua del río Cuautla, va utilizar el agua de los drenajes del municipio, el gas natural ya lo tenemos y tren de carga casi ya está listo para que se puedan establecerse varias empresas”.

“He estado trabajando fuertemente y le he pedido al Cabildo que no cesemos en instalar este centro logístico y estas empresas, por supuesto que también tendremos que fortalecer nuestro comercio y el campo, para que existan mejores oportunidades; porque yo quiero que nuestros jóvenes puedan estar aquí en Cuautla con empleos, por eso estamos realizando acciones para poder generar mejores condiciones de trabajo a los cuautlenses, para que ya no se tengan que ir a los Estados Unidos”, refirió el alcalde.

El director de Asuntos Migratorios y Relaciones Internacionales, Nicolás Rodrigo Aguilar Osorio, señaló que este programa Cuautla Sin Fronteras, continuará trabajando para reunir a las familias que por muchos años no se han visto, para que los hijos y los papás puedan verse nuevamente, como es el caso de estos 43 cuautlenses, en la que algunos de ellos, aclararon que ya tenían 26 años de no ver a sus familiares.

Asimismo, indicó el funcionario que este beneficio se ha logrado gracias a la coordinación que existe con el club de migrantes “Cuautla los Hijos Ausentes” y agregó que las personas interesadas en reunirse con sus seres queridos a través del programa “Cuautla Sin Fronteras”, deben de acudir a las oficinas de Asuntos Migratorios y Relaciones Internacionales, ubicadas en la avenida José María Morelos y Pavón esquina calle Independencia (casi enfrente del SOAPSC), en la colonia Emiliano Zapata, con un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.