Opinión - Sigue la suma de perredistas a Morena

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-11-30

Al ver que el barco perredista se hunde, connotados militantes políticos del sol azteca en Morelos siguen dan el brinco al que va viento en popa, Morena. Más no solo actores con renombre lo hacen, sino también buen número de bases solaztequistas ya militan en el partido de AMLO, empero cabe una acotación: Los primeros, su objetivo es la búsqueda de posiciones políticas, pues ya saborearon canonjías y privilegios que dan trozos de poder como son alcaldías, diputaciones o senadurías; y los segundos, bases militantes a secas, abandonan el PRD por la pudrición que padece, no por la ambición de cargos públicos.

En esa desbandada de cuadros y bases que experimenta el PRD en Morelos, se ha dado la separación de la diputada federal Lucía Meza del partido que la vio nacer como política, donde dejó huellas de colaboración y apoyo como legisladora local y federal hacia el actual gobierno del estado, al que hasta hoy, a un año de llegar a su término, se da cuenta que no coincide con su modo y forma de ejercer el mando, acusándolo de pretender actuar semejante a una monarquía con pretensiones de heredar el poder a familiares.

Mientras hubo entendimiento y quizá cruce de favores, todo marchaba bien, incluso siendo diputada local Lucía Meza fue decidida apoyadora e impulsora del régimen graquista y hasta su apologista aun cuando ya el tabasqueño era severamente cuestionado por sectores sociales por su actuar autoritario, despótico, con señales de corrupción y aplicación de políticas dañinas a pueblos morelenses como el de Huesca y otros cuyos pobladores rechazaban (y rechazan) los proyectos de la Termoeléctrica y gasoductos como parte de Programa Integral Morelos (PIM). Ante estas políticas contrarias a humildes poblaciones la diputada Meza guardó silencio.

Lucía Meza como integrante influyente de la pasada Legislatura defendió e impulsó proyectos políticos y económicos que Graco tenía en mente llevar adelante en su primer trienio de gestión, destacándose un crédito que requería que le autorizara el Congreso con un monto de 2 mil 806 millones de pesos para lo cual la ahora militante de Morena Lucía Meza y su entonces compañero de bancada el jojutlense Ángel Flores, quien también usó el trapecio para estar en Morena fueron los dos, prestos legisladores a cuya gestión y negociación con los demás diputados se debió la autorización del mencionado préstamo, el cual sigue siendo motivo de denuncia de sectores de la sociedad por su oscuro manejo, ya que la población morelense no se ha visto beneficiada, en renglones de salud ni educación por ejemplo, con los dineros de ese elevado monto con que al estado lo ha endeudado, nada menos quien hasta ayer fue correligionario de partido de Lucía Meza, no siendo ajena de esa culpa la ahora flamante diputada de Morena. Por cierto el ex diputado local Ángel Flores otrora sumiso empleado de Graco Ramírez, responsable por igual en su calidad de diputado de la LII Legislatura del endeudamiento del estado, ha sido premiado por Morena con una candidatura en el 2018. He ahí los razonables cuestionamientos que no pocos le hacen al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Comentario por cierto merece el hecho, de que, quien se adhiere después de más de tres años de haberse fundado el partido Morena, tal es el caso de la diputada Lucía Meza, cuyo sello graquista llevó mucho tiempo con orgullo, corriéndose el rumor, que al parecer es cierto, de que la cuautlense será candidata de Morena al senado de la República; incoherente resulta que Silvia Salazar Hernández ex presidenta municipal de Jiutepec en el trienio 2012-2015, y quien en un mitin que presidió AMLO en una visita que hiciera a Morelos a fines de 2013, la ex munícipe se declarara seguidora y apoyadora del tabasqueño, y por ende, desde ese momento militante de Morena, resaltando AMLO la valentía y determinación de la en ese entonces alcaldesa, inexplicable es que ahora Silvia Salazar no sea tomada en cuenta por la dirigencia en un espacio de competencia electoral, favoreciéndole antecedentes de convicción y entrega a las causas e ideales de Morena con los cuales otros personajes que hoy arriban a Morena se consideraban lejanos y hasta quizá contrarios a ellos. Silvia, con su decisión se la jugó en ese tiempo no tardándose el desquite del gobernador quien ordenó castigar al municipio con recortes de presupuestos a manera de castigo a su alcaldesa por abandonar al sol azteca y adherirse al partido de AMLO.

Cuando sectores militantes dicen que Morena debe convencer con ejemplos de honestidad y congruencia no les falta razón. Si la intolerancia, las actuaciones antidemocráticas, las antipatías personales, la exclusión prevalecen, y la negativa al diálogo, y el debate político, base del ejercicio democrático se hallan ausentes, se hará difícil entender la diferencia entre los partidos conocidos como nefastos y antidemocráticos y Morena.

Chay_cano@hotmail.com