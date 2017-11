El Tercer Ojo - Crónica de un día cualquiera

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-11-30

Estimados y apreciados lectores, después de una larga espera de exactamente doce horas, sentado en mi silla de ruedas, en la terminal número dos del aeropuerto de la Ciudad México, pude salir con rumbo a la Ciudad de Tapachula, Chiapas. ¡Por fin llegaba a mi destino, trece horas y media después de lo previsto!

Esperando en dicho lugar pregunté a uno de los pilotos cuál era el motivo que les condujo a tomar la determinación de parar sus labores, éste, muy amablemente me explicó con cierto detalle que deseaban negociar dos puntos centrales; primero, que se restituyera su fuente de trabajo a tres trabajadores que les fue rescindido su contrato de manera ilegal y, en seguida, que se retirara del Congreso Federal —léase la Cámara de Diputados— una propuesta de legalizar que trabajadores extranjeros pudiesen laborar ocupando puestos que los propios pilotos nacionales cubren y que se cancelara la propuesta de incrementar hasta 200 horas de vuelo mensuales para los pilotos.

Debo decir que no me dio tiempo en esa breve charla de preguntarle cuál era el significado de la última parte de su explicación, pues ignoro cuántas horas de vuelo mensual cubren y qué implica ese cambio en sus condiciones de vida y de trabajo. Empero, no por ignorar ese asunto, debo decir que carece de fundamento la demanda. Simple y llanamente comento que desconozco el asunto.

Por otro lado, viendo los noticieros que en televisión se producen, durante la espera en el aeropuerto, me enteré que el motivo de la suspensión de vuelos de Aeroméxico y la larga demora en otros de la misma empresa obedecía a un “banco de niebla” espeso que impedía el despegue y aterrizaje de los aviones. No por falsa, deliberadamente manipuladora y falsa, la noticia en televisión, dejo de resaltar el hecho, puesto que ello muestra fehacientemente el carácter manipulador y mentiroso de las televisoras y sus noticieros que, al servicio del Estado, los gobiernos y los empresarios, fundados en intereses meramente comerciales, suelen esparcir más que noticias, rumores y mentiras orientadas al propósito de asegurar la manipulación industrial de las conciencias.

Sin embargo, amables lectores, nuevamente sentado en la silla de ruedas, mirando al horizonte un azul en el cielo y un verde inferior de vegetación, leo que el Dr. Jesús Alejandro Vera, Rector en funciones de la UAEM, no está prófugo, como propalaron los heraldos del gobierno de Graco Ramírez; puedo escuchar, por medio de la tecnología que hoy nos mantiene más unidos que nunca, de voz viva que denuncia una clara persecución política judicializada con el propósito de conculcar sus derechos políticos y, de ser así, su aspiración a participar del próximo proceso electoral. Leo y escucho a detractores que lanzan anatemas e infundios, de dentro y fuera de la UAEM; y leo que los Iscariote de nuestra Universidad, nuevamente, operan procesos de una progresiva judicialización de la persecución política, a cambio de la promesa de treinta dinares de plata y otras prebendas más que sólo ellos creen conocer.

Leo también que un no priísta, de apellido Meade, ha sido ungido por el dedo presidencial como candidato del PRI a contender por la presidencia de México y, faltaba más, a la vieja usanza dinosáurica, los borregos del RIP acatan el designio del Tlatoani Peña Nieto.

Leo muchas más noticias y me percato de que la rueda de la historia gira y gira y, tan sólo ello, no podrá ya girar hacia el futuro sin nosotros. No podrá conducirnos a un futuro cierto sin nosotros. En fin, sólo nos espera o caerá.

Sigo aquí, sentado, esperando el avión que a México conduce y, nuevamente espero, sin más aspavientos que la loca historia de la historia.

Hasta la próxima.