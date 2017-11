Local

Yesenia Daniel

2017-11-29

-¿Y nosotros para cuándo?, cuestionan los afectados por el sismo

Jojutla, Mor.-. Cenorina Salgado Zúñiga y su marido tardaron 15 años en construir la casa de sus sueños, de esos 15, cinco los trabajó en Estados Unidos en donde las condiciones climatológicas no fueron las mejores, sufrió de frío y calor además de estar lejos de su familia; el 19 de septiembre el sismo sacudió la casa y los muros y cimientos se reventaron, la vivienda se mantiene en pie con ayuda de polines pero es urgente la demolición que a dos meses del evento trágico sigue esperando el apoyo de maquinaria del municipio, Estado o federación.

Cenorina Salgado viven en la colonia Pedro Amaro, ubicada a las afueras de la cabecera municipal, a donde ha llegado ayuda humanitaria como alimentos, ropa y medicamentos, pero no el apoyo de la maquinaria pesada para seguir con la etapa de reconstrucción.

Su casa es pérdida total, la semana pasada la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le entregó el apoyo económico prometido, pero no ha podido hacer nada porque su casa sigue ahí, y en la misma situación están al menos 20 vecinos de esta misma colonia que enviaron la solicitud de apoyo al presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, recordándole que la colonia Pedro Amaro también pertenece a Jojutla.

“Mi casa es una de las casas que se tienen que tirar, no sabemos cómo porque hasta el momento no han venido a ver. Aquí en la Pedro Amaro sacamos una lista de más de 20 casas por demoler porque nos reunimos los vecinos para llevar un escrito a la explanada y que nos digan cuándo van a venir porque nada más nos dicen que van a demoler Jojutla (centro) y que después vendrán para acá pero así nos llevan, nos dijeron que ya tenían la ruta trazada, que ya venían cuando nos dijeron que se fueron las máquinas de la Sedatu habían cumplido la misión que tenían aquí, no sé por cuántas casas demolidas o cuál fue la ruta y ya no vinieron para acá, nos quedamos esperando y no sabemos para cuándo”, explicó Cenorina.

Para no estar esperanzados al apoyo del municipio los vecinos consultaron un particular de renta de maquinaria pesada, el presupuesto fue de 90 mil para una casa estándar por demoler todo, pero no tienen el dinero suficiente y si es que ocuparan el apoyo que les dieron no podrían reconstruir.

“Estamos viviendo en los patios, esperando, pues ya con las tarjetas en la mano pero sin poder reconstruir”, agregó.

Destacaron también el riesgo que representa las viviendas a punto de colapsar para las personas que transitan por la carretera e incluso los automovilistas.