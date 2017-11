Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-29

Por culpa de dos revoltosas habrá conflicto en la escuela “Felipe Neri”

Padres de familia de la escuela primaria "Felipe Neri" demandan la pronta intervención de las autoridades del IEBEM, a fin de que pongan orden y sacar a dos señoras “revoltosas”, que se dicen representantes de los paterfamilias, quienes impiden que los alumnos tomen clases, a casi tres meses del sismo del pasado 19 de septiembre, toda vez que éstas han condicionado el regreso a las aulas, siempre y cuando, el gobernador Graco Ramírez les entregue los millones de pesos que les prometió para reparar las afectaciones del plantel, o de lo contrario impedirán que se instalen carpas para que los niños no pierdan el ciclo escolar.

Denunciaron que estas señoras de nombre Reyna y Ana Beatriz, están siendo solapadas por la directora Janeth Lugo Toledo, quien por cierto, las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, la removieron de la dirección de la escuela primaria "Benito Juárez", por revoltosa e intrigosa, tan es así que la pusieron como directora de la primaria "Felipe Neri", ahí hizo complicidades con ambas señoras, que nada tienen que ver con la escuela, ya que ni siquiera sus hijos estudian en ese plantel educativo y lo único que les interesa es sacar el provecho económico de las actuales circunstancias. Los padres de familia que ya no ven cómo quitarlas del camino, dieron un ultimátum a las autoridades de educación, pues de no reanudarse las clases, están dispuestos a bloquear la avenida Plan de Ayala, es decir, taponear la circulación vial de las calles Leandro Valle esquina con Avenida del Parque, colonia La Selva. Dijeron que sí tanta es su terquedad por quedarse con parte de los dineros o recursos que podría asignar la Federación o el estado para la reparació n de las aulas, que "vayan directamente con Aurelio Nuño, secretario de Educación y les exijan su parte, pues su ambición desmedida sólo está enfocada el negocio turbio y no en el regreso a clases de los más de 500 niños, matriculados en los seis grados de educación básica".

Lo pusieron tras lasrejas por allanamiento

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto por allanamiento de morada en el Municipio de Jiutepec.

Mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Jazmín de la Colonia San Lucas del poblado de Tejalpa en el Municipio de Jiutepec, alrededor de las 11:25 horas fueron abordados por una mujer quien denunció que en su domicilio ubicado en la calle 18 de Octubre de la misma colonia, una persona se había introducido a su domicilio sin su autorización.

Al arribar al lugar junto, los Policías visualizaron a un hombre en el interior del domicilio por lo que con las medidas de seguridad necesarias procedieron a su detención.

La mujer expresó su deseo de proceder legalmente en contra de Pablo “N”, de 25 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.