Deportes

Morelos perdió con Jalisco 2-0 en el nacional sub 17

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-29

BOCA DEL RÍO, VER.- El seleccionado de Morelos perdió 1-0 con su similar de Jalisco, ayer por la mañana, en el estadio de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, en el campeonato nacional de balompié de la categoría de los menores de 17 años, con lo que se quedó en tres unidades, mientras que los ganadores llegaron a seis, y los morelenses se quedaron en tres, al igual que los hidalguenses, después de vencer a los poblanos 2-1, y los camoteros están en el fondo sin guarismos, después de un par de juegos realizados en esta comunidad, donde se vive una fiesta de la juventud con estos chicos.

Primera jornada

En la primera jornada, los morelenses se iniciaron con un triunfo contundente, el 5-1 sobre los poblanos, mientras que los de Jalisco pasaron sobre los hidalguenses 2-0, y para la fecha dos fueron los duelos entre ganadores y entre perdedores, y de ahí salieron adelante los jaliscienses y los hidalguenses, con lo que se puso a punto la calificación a la siguiente ronda, y es ahí en donde se deber considerar a los tapatíos ya dentro de la siguiente etapa, y sólo falta el acompañante, y saldrá de entre los de Hidalgo y los de Morelos, mientras que los poblanos están definitivamente fuera de toda posibilidad de llegar a la siguiente etapa, y es que, con un par de descalabros, no les queda otra que ser marginados de la justa.

Contra Jalisco

En el encuentro contra los de Jalisco, los morelenses hicieron el mejor de sus esfuerzos, pelearon todo, pero desgraciadamente no fueron capaces de poner adelante a su conjunto, las llegadas no se cristalizaron en gol, no hubo la puntería necesaria para ello, mientras que en el bando de los tapatíos, se tuvo más profundidad y en una de las tantas llegadas, las cosas se pusieron de un lado y los puntos se fueron para ese bando, el que fue oportuno para concretar y con ello tiene ya el pasaporte para las finales, y deja a los tlahuicas todavía con buena oportunidad para llegar a la fiesta, pero sus rivales de hoy, será peligrosos.

Juegos para hoy miércoles

Hoy, a las 7:30 serán los encuentros definitivos de este grupo, a las 7:30 horas, y mientras que los morelenses se medirán con el 11 de Puebla, con la posibilidad de salir con banderas al aire y con buen cargamento de goles, los morelenses van sobre los hidalguenses, los tlahuicas con tres puntos y con cinco goles a favor por dos en contra, para diferencia positiva de tres, sus rivales van con tres puntos, pero en el goleo con dos a favor por tres en contra, para una diferencia de menos uno.