2017-11-28

-Para evitar que candidatos utilicen dinero de dudosa procedencia: Guadarrama

Blindarán el IMPEPAC y el INE los procesos de fiscalización para verificar que los candidatos independientes no utilicen recursos económicos de dudosa procedencia o incluso de la delincuencia organizada durante las precampañas y campañas, reconoció la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Isabel Guadarrama Bustamante.

Recordó que para ello, en los siguientes días se estarán aprobando los lineamientos electorales que garanticen su cumplimiento y por esta razón, junto con el Instituto Nacional Electoral con quienes trabajarán de manera coordinada, se puedan hacer las revisiones pertinentes de todos los medios conducentes para la fiscalización de los recursos que se utilicen en las campañas, puesto que el interés es generar certeza en cuanto a lo pudiesen utilizar los candidatos independientes.

Isabel Guadarrama Bustamante, recordó que actualmente se está trabajando en los medios legales para poder generar certeza en toda la información legal generada desde la Constitución hasta el Código Estatal Electoral.

De ahí que los principales retos que se tienen es lograr que la ciudadanía acuda a votar, por lo que el Impepac insistió en que se generen los medios propicios necesarios por si en algún momento se generan obstáculos legales puedan ser solventados de la forma más práctica posible.

Insistió en que se está por emitir ciertos lineamientos para el registro candidatos con paridad de género, donde se incluyen a los independientes, lo cual quedará listo en este mes o a principios de diciembre.

Con relación a que si las mujeres no quieren participar en el proceso electoral, dijo que tanto a mujeres como a los hombres si no desean participar no se les obligará, porque se salvaguardan sus derechos.

Respecto a que si se vigilarán el tema de la paridad de género en el registro de candidaturas dijo que primeramente tendrán que ver cuántos registros existen y cómo vienen registrados, recordando que en el caso de las alcaldías tienen que aceptar la paridad de género.

Se realizó el primer taller para aspirantes a candidatos independientes en el Impepac.